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86歲「午夜狂奔」主角 查爾斯葛洛汀癌逝

記者胡玉立╱綜合報導
喜劇演員兼作家查爾斯葛洛汀​​18日因骨髓癌在康乃狄克州家中過世，享年86歲。(美聯社)
喜劇演員兼作家查爾斯葛洛汀​​18日因骨髓癌在康乃狄克州家中過世，享年86歲。(美聯社)

經常飾演平凡人角色卻風格獨俱、總在不動聲色中引人發噱的喜劇演員兼作家查爾斯葛洛汀 (Charles Grodin)，18日因骨髓癌在康乃狄克州威爾頓(Wilton)家中過世，享壽86歲。

葛洛汀1962年首次登台百老匯，1970年代開始走紅；他在1972年電影「青澀戀情」(The Heartbreak Kid)飾演主角新婚男子，在1988年動作喜劇片「午夜狂奔」(Midnight Run)與勞勃狄尼洛(Robert De Niro)搭檔演出，在喜劇片「我家也有貝多芬」(Beethoven)中飾演父親角色。其他知名電影「冒牌總統」(Dave)、「紅衣女郎」(The Woman in Red)、「失嬰記」(Rosemary’s Baby) 、「上錯天堂投錯胎」(Heaven Can Wait)，也都有他參與演出。

葛洛汀多才多藝，曾與女演員艾倫·鮑絲汀 (Ellen Burstyn)長期合作演出百老匯舞台劇「明年此時」(Same Time, Next Year)。1990年代，他在廣播和電視界擔任自由評論員，備受矚目。他撰寫電視劇本，1997年以保羅賽門(Paul Simon)特別節目獲艾美獎喜劇綜藝音樂特別節目最佳編劇獎。他還多次出書，幽默回顧自己演藝生涯起落。

他在1989年出版的第一本書「要是你不在這兒就好了」(It Would Be So Nice If You Weren’t Here)中寫道，演員「不該想太多以後自己會變成多厲害的人，這樣一來，一有機會你才會準備好。我就是這樣，所以我沒有因為遭人拒絕而沮喪。那些拒絕，讓我有了更多時間。」

葛洛汀曾試鏡演出1967年電影「畢業生」(The Graduate)，但導演麥克·尼可斯(Mike Nichols)將該片經典角色給了達斯汀霍夫曼(Dustin Hoffman)。後來尼可斯找他演出1970年電影「第22條軍規」(Catch-22)，之後葛洛汀在伊萊恩·梅(Elaine May)導演的喜劇片「青澀戀情」擔綱演出，一炮而紅。

電影 導演 百老匯

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