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白人至上主義多元化 「有色極右」漸增 支持新納粹主義

編譯林育正╱綜合17日電
在現今的右派光譜中，支持者有越來越多來自各族裔的民眾。圖為右派團體「驕傲男孩」在俄勒岡州舉行集會，支持者站在印有該團體徽章的保護盾後面。(美聯社)
在現今的右派光譜中，支持者有越來越多來自各族裔的民眾。圖為右派團體「驕傲男孩」在俄勒岡州舉行集會，支持者站在印有該團體徽章的保護盾後面。(美聯社)

極右派分子通常被與白人至上主義者畫上等號，不過在現今的右派光譜中，支持者有越來越多來自各族裔的民眾；往極端的方向發展，這些有色族裔，甚至是新納粹主義的支持者。

目前在各類的「愛國者」行動或是極端的「讓美國再次偉大」集會中，皆不乏各族裔的聲援者。了解「有色極右」的組成，將是拜登政府在國會暴動後，解決國內恐怖主義的關鍵之一。

川普掌政時代，其實極端與主流的界線已不再如此明確；但儘管如此，支持保守價值的有色人種，仍與仇恨暴力的右翼分子有所區別。

長年為反法西斯活動，帶領仇恨監控團體「一人計畫」( One People’s Project)的詹金斯(Daryle Lamont Jenkins)說：「現在對我們有色人種來說，是最融入社會主流整體的時刻，所以有更多有色同胞支持右派。但這其實都沒關係，只要不走向法西斯、新納粹等極端都好。」

有色右翼人士表示，若被白人社會正義示威人士稱為種族主義，讓人格外感到難堪。維吉尼亞州加入極右民兵組織的波多黎各裔伊曼紐(Emmanuel)就說：「我沒有被洗腦。」他的處境，讓其他有色人士感同身受；他們自認為美國人，而非「他國裔」的美國人。

他們過去未曾遭受偏見，因此認為系統性種族歧視言過其實。因此當他們發起民權運動，能加以證明美國已經歷多少磨難。上個月背著步槍參與一場遊行，伊曼紐對於自己成為自我仇視的拉丁裔，被當作籌碼利用的說法感到不以為然。雖然他聲援共和黨共族裔必須「自力更生」的論點，但他拒絕被貼上任何政黨標籤，被歸類為憲法擁護者。

「拉丁裔挺川普」(Latinos 4 Trump)組織領袖薩琳納斯(Jen Salinas)曾自德州前往華府參加示威，她強調自己支持川普，是出自於對移民問題，以及社會上「自由教化」的擔心。

極端主義分析師表示，有色右翼的行動通常在「愛國者」的框架下被容易被接受。底下通常包含納稅抗議者、民兵以及政府陰謀論者。

研究有色保守派的紐約大學副教授克莉絲汀娜.貝爾川(Cristina Beltrán)就說：「在美國，就連白人至上主義也有多元族裔。」

美國 川普 白人至上

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