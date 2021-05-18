全美反亞裔受害者 華人占6成 肇事者白男為主

芝加哥亞裔於華埠參與「反仇恨亞裔」示威活動。(特派員黃惠玲／攝影)

密西根大學最新公布的調查報告「惡性仇恨」(Virulent Hate Project)指出，新冠病毒促使美國對亞裔 刻板印象重新浮現，污名化言論導致過去一年對亞裔敵意加劇，並延續到2021年；調查顯示，這一波反亞裔事件的受害者中，華裔比率最高，近六成，仇恨事件的肇事者則以白人男性為主。

報告指出，全美40個州及華府均有新聞報導指該地區發生反亞裔事件，至於事發點則以商業區、街道與公共交通工具最多。

報告的主要研究者柏嘉(Melissa Borja)表示，研究人員收集2020年4337篇新聞報導，確認其中涉及反亞裔種族主義 的1023例，再進行深入分析。

柏嘉說，研究這些仇恨事件並公開數據，有助於讓人更正確了解反亞裔種族主義，制定公共政策，同時作為亞裔參與社會運動(activism)的指導。

她表示，除追蹤反亞裔仇恨事件外，紀錄亞裔社區如何對抗種族主義及如何要求保護亞裔政策，同等重要。

報告的主要發現包括：

●在1023篇新聞報導中，有66％(679起)涉及針對個人或團體的騷擾和破壞行為；另約33％(344例)涉及對亞裔個人或團體做出侮辱、歧視性言論，或發表傷害亞裔的圖片、政策與建議。

●反亞裔行為與言論的攻擊對象，囊括各年齡層、性別，其中65％為婦女；以族裔區分，華裔占58％，比率最高。

●反亞裔仇恨的肇事者，主要是白人男性，而發表侮辱性言論並支持歧視性政策和建議的政客中，則以白人男性、與共和黨有聯繫者占多數。

●全美有40個州和華府的新聞，報導當地的或全美的反亞裔事件，發生地點67%集中於企業、街道和公共交通工具。

●雖然疫情 爆發時大多數人都因為「居家避疫令」而待在家中，但反亞裔仇恨的新聞報導，高峰期就是2020年3月與4月的疫情初期。

柏嘉說，去年針對亞裔的敵意有兩種，首先是把亞裔視為「永遠的外國人」，其次是視為是造成新冠疫情，以及帶來經濟文化、國家安全危機的「黃禍」(yellow peril) 。眾多仇恨事件發生在公共場所，更加深亞裔的日常生活恐懼和焦慮。

報告詳情，可查詢：https://reurl.cc/9ZMvyY。