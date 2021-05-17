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報稅17日截止 國稅局人力短缺 千萬人退稅延宕

編譯陳韻涵／綜合16日電
國稅局人力短缺，使得今年許多納稅人遲未收到退稅。(美聯社)
國稅局人力短缺，使得今年許多納稅人遲未收到退稅。(美聯社)

今年報稅17日將截止，但許多早已完成報稅的納稅人尚未領到退稅，部分歸因於國稅局(IRS)人力短缺，使得積壓件數大增。

許多納稅人納悶，「國稅局何時才要退2019年度的稅款？」也有民眾表示：「我無法申請退還2020年度應納稅額，他們把我的錢扣留一年，還要我另外提交2020年度稅款，惴惴不安。」

有人聲稱：「我們的退稅2月底線上申報，去年退稅被標記身分詐欺，所以今年要附上個人識別碼(PIN)，依然未領到退稅，是延誤了還是又被標記了？」

另有人疑惑：「3月18日透過電子申報，十日內收到州退稅但聯邦退稅遲未入帳，登入『我的退稅在哪裡』(Where's My Refund)查詢進度，發現仍在處理中，還要等多久才能聯繫國稅局？」

許多人都想知道，自己是否犯錯；「華盛頓郵報」報導，這跟納稅人無關，而是國稅局人力短缺且處理中心的複印及影印機故障，但故障原因有時只是缺墨或碳粉，或是廢紙匣滿了。

2021年報稅季開始前，國稅局即因新冠肺炎疫情削減人力，接著又忙著寄發數億張紓困支票。

財政部稅務監察(TIGTA)辦公室日前發布期中報告指出，截至去年底還有逾830萬份個人所得退稅務仍在處理中，超過正常報稅季的1200%；若加上今年度截至4月30日的退稅文件，國稅局目前至少有1710萬份個人退稅未處理。

國稅局人力短缺，是許多納稅人遲未收到退稅的主因，即便透過電子申報並選擇直接退稅到銀行帳戶亦然，後者在正常年度僅需時約三周。

TIGTA統計，截至3月5日，國稅局有4434個處理中心空蕩蕩或未因各項原因而未補足人力；該報告坦言，「國稅局持續面臨疫後餘波蕩漾的多重巨大挑戰，包括雇用人力、處理積件等。」

國稅局仍有許多雇員遠距辦公，但部分業務無法遠端完成。

對於已申報的納稅人而言，現階段除非國稅局要求納稅人補件或提交更多資訊，否則只能乾等並查詢處理進度；尚未申報者，可以多仔細檢查提交資料的正確性，以利當局快速處理。

退稅 國稅局 報稅

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