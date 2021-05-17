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反歧視 民代籲喬州K-12年級增亞太裔歷史課程

編譯柯立偉／綜合16日電

由於新冠病毒的肆虐，全美針對亞裔的歧視犯罪近來有升溫趨勢。為強調族裔平等，以及亞裔對美國的貢獻，由「亞特蘭大韓裔反亞裔歧視委員會」於14日在喬治亞州諾爾克斯市(Norcross)舉辦的K-12年級教授亞裔歷史課綱研討會中，來自各族裔的與會人士呼籲，應在喬州的中學歷史課綱中，教授亞裔對美國的貢獻。

針對反亞裔歧視的討論主要聚焦於亞裔以及太平洋島與移民人士對美國生活的適應，最早主要是在亞裔族群較多的谷內郡(Gwinnett)，並在3月亞特蘭大按摩院槍擊案發生後，愈發受到關注。

與會者之一、喬州參議會議員華裔參議員歐曉瑜(Michelle Au)在研討會上表示，亞裔社群在美國長期被忽略，她說：「我們的臉被視而不見，我們說的話被充耳不聞，我們的故事被簡化成各種刻板印象，甚至我們亞裔社群內部，都漸漸同質化。即使世世代代住在美國，仍被認為『較不美國』，我們像是永遠的異邦人。」

歐曉瑜說，亞裔的歷史就是美國的歷史，美國學生有必要了解。且課程內容除了亞裔社群對美國的貢獻外，更應包含19世紀末排華法案(Chinese Exclusion Act)等較難以啟齒的議題。

事實上，亞裔是全國最快速增長的種族之一，但美國非亞裔人口對亞裔卻相當不了解。根據調查，只有42%的非亞裔講得出至少一位著名亞裔人士，而這42%中又有超過半數說成龍或李小龍。也有些亞裔學生說，班上的同學對於亞洲文化及亞洲地理缺乏認識。因此，即使只為了拓寬學生的國際視野，亞裔的歷史也應獲得重視。

亞裔 美國 社群

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