11歲採訪歐巴馬 「小記者」韋弗去世 得年23歲

曾在2009年採訪前總統歐巴馬的小記者韋弗，當年的檔案照。(美聯社)

曾在2009年採訪前總統歐巴馬 後小有名氣的11歲小記者韋弗(Damon Weaver)，去年才從大學畢業，日前卻傳出已在本月1日去世，得年23歲。

韋弗的姊姊坎荻絲•哈迪(Candace Hardy)向佛州 西棕櫚灘(West Palm Beach)當地媒體證實，韋弗已去世，確切死因目前尚不清楚。

韋弗生於1998年4月1日，2008年歐巴馬競選總統期間，曾以其小學的學校電視台「記者」身分採訪當時的歐巴馬副手、現任總統拜登；到2009年時，11歲的韋弗採訪歐巴馬，是與總統訪談的最年輕的小記者之一。

該次訪問在白宮外交接待室舉行，韋弗在訪談中向歐巴馬詢問，他的政府將如何改善低收入 社區的教育狀況，例如他在佛州的家鄉帕奧基(Pahokee)等地，也閒聊一些如籃球之類的話題；在韋弗邀請歐巴馬參訪他就讀的小學後，歐巴馬說韋弗的訪談「做得非常好」，並鼓勵他在學校也能如此。

韋弗也曾「報導」歐巴馬的就職典禮，並採訪過NBA球星韋德(Dwyane Wade)、脫口秀名主持人歐普拉(Oprah Winfrey)、演員山繆傑克森(Samuel L. Jackson)等名人，成為明星「小記者」。

韋弗過去接受美聯社訪問時曾說，他最喜歡的科目是閱讀及數學，成為記者是他的夢想，因為他最快樂的時候就是工作，「你可以學到很多東西，看到許多大人物，也能遊走四方」。

韋弗的母親、蕾吉娜•韋弗(Regina Weaver)當時則向美聯社表示，她從未想過小學電視台的計畫能夠進展到如此程度，讓她「以韋弗為榮」。

韋弗高中畢業後，獲喬治亞州奧伯尼州立大學(Albany State University)全額獎學金，2020年畢業。

哈迪向WPTV-TV說，家中只要有韋弗在就有歡愉，他是家人心中的「明燈」。