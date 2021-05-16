5年前起攀升 美駐外人員「神秘腦傷」 已逾130人

美國駐外人員罹患神秘腦傷事件擴大，五年來已增至超過130人，政府雖展開調查，但仍無結果。圖為最先傳出類似事件的美國駐古巴大使館。(Getty Images)

「紐約時報」報導，根據多名現任與前任官員，五年前開始，美國 駐外間諜、外交官、士兵等人員開始陸續傳出神秘腦傷事件，至今已增加至超過130人，遠超過先前已知人數；川普與拜登 政府均展開進一步調查，雖然部分國防部 官員懷疑且有證據指向俄羅斯軍事情報局(GRU)可能是背後主謀，但俄國否認涉案。

中央情報局(CIA)、國務院、國防部等單位人員的腦傷個案漸增，引發拜登政府顧慮；原先公布的確定案件集中在中國與古巴，人數約為60人，但不包含中情局總人數不明的受傷人員。

新的總人數加上來自歐洲與亞洲等地的案例，也反映出拜登政府更仔細評估近幾個月出現的腦傷事件。紐時訪問20名來自多個政府單位的現任與前任官員，他們曾在事發單位工作或曾聽取事件簡報，多數人身分並未曝光。

自去年9月起，至少有三名中情局人員在海外回報出現嚴重健康狀況；一起事件在過去兩周發生，每起事件受害人均在華特里德軍醫院或其他設施尋求門診治療。

根據四名現任與退休官員透露，在一起發生在2019年且先前未報導過的案件中，一名海外服役的軍官開車到十字路口時，突然噁心頭痛；而該名軍官坐在後座的兩歲兒子也開始大哭，可是軍官駛離該路口時，他就不再覺得噁心，孩子也停止哭泣。

兩人後來均獲得政府提供的醫療照護，但不清楚他們是否有長期體虛影響；其他官員懷疑，該名軍官可能遭鎖定，這起事件也讓川普與拜登政府苦惱，並進一步展開調查。

目前拜登政府並未確定該為這些事件負責的對象，也不清楚是否由這些對象發動攻擊；不過一些國防部官員認為GRU最可能是兩歲孩童案件的背後指使者，情報單位則未歸結出起因以及是否有外國力量涉入其中。俄羅斯否認涉入。

美國前任官員表示，美國無軍人在戰區受傷，但在歐、亞洲卻有不少人受傷。

拜登政府一方面想展現出他們嚴正看待此問題，但又要避免在政府與大眾間擴散恐慌情緒；國家安全會議(National Security Council)發言人表示，NSC已展開情報調查，了解先前是否有遺漏的事件。

中情局成立新的專案小組蒐集類似案件資訊；白宮也積極將類似案件回報過程標準化，並改善受害者的治療。