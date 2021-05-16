阿斯匹林預防心血管病 研究：劑量高低影響差異不大
15日發表的一項大型研究顯示，服用低劑量和一般劑量阿斯匹靈(Aspirin)對於預防額外的心臟疾病和中風似乎同等安全有效；但某些專家警告，目前還不清楚研究結果能否證明兩種劑量治療真正具同等效果。
這項研究成果於15日由「新英格蘭醫學期刊」發布，並在美國心臟病學學院的會議上討論。
一般來說，大多數醫師認為高劑量比低劑量阿斯匹靈(baby aspirin，81毫克)有效，但未參與這項研究的心臟病專家維拉尼博士(Salim Virani)表示，研究結果顯示沒有什麼理由服用更高劑量(325毫克)的阿斯匹靈。
阿斯匹靈能幫助預防血栓，但並不建議未患有心臟病的人服用，可能會有出血的風險，不過對於曾經心臟病發作、做過繞道手術或是動脈堵塞的病人有明顯好處；然而最佳的服藥劑量仍是未知，這項研究目的是與現實情況相比較。
本項研究大約1萬5000人參與，參與人在網站上登記，每三到六個月返回網站追蹤，參與人被隨機分配服用低或一般劑量，幾乎所有人研究前就已經在服用阿斯匹靈，其中有85%已經在服用低劑量。
大約兩年後，每組約有7%的參與人因心臟病發或中風而去世或送醫治療；安全性的結果也很相似，不到1%的人曾嚴重出血。
杜克大學一位研究領導人瓊斯(Schuyler Jones)說這項研究提供寶貴的指導方針，如果病患現在正在服用低劑量的阿斯匹靈，保持同樣的劑量才是正確選擇；而現正服用325毫克劑量效果良好的人可能會想繼續服用相同劑量，但應與醫師商量；對於新病患，瓊斯指出：「一般來說，我們會建議從低劑量開始」。
維拉尼說阿斯匹靈雖然是非處方藥，但病患不應該自行決定服用方式；他提醒：「不要自行決定改變劑量或停藥。」
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