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失蹤60年… 越戰秘密任務93士兵 終獲立碑紀念

編譯盧炯燊／綜合15日電
1962年3月16日前往越南執行秘密任務的93名士兵神秘失蹤，至今未尋獲；悼念他們的紀念碑15日在緬因州揭幕。(美聯社)
1962年3月16日前往越南執行秘密任務的93名士兵神秘失蹤，至今未尋獲；悼念他們的紀念碑15日在緬因州揭幕。(美聯社)

大約60年前，時任美總統詹森(Lyndon Johnson)正式派遣地面部隊到越南作戰的前三年，曾有93名士兵派到越南執行秘密任務，但他們所乘坐的飛機在關島和菲律賓之間神祕消失，沒有留下任何痕跡；這些士兵被認為死亡。

國防部對此秘而不宣，這些士兵的家人除了向五角大廈尋求真相外，還一直爭取在華盛頓的越南退伍軍人紀念碑(Vietnam Veterans Memorial)上刻上死者們的名字。

可是令家人痛心的是，這些士兵們從未獲認可，沒有像其他陣亡的同袍那樣獲得適當的追悼，理由是他們不是在戰區陣亡，因此紀念碑是不會刻上名字。家人忿忿不平，指這些士兵好像從來不存在。

遲來的追悼終於來了，位於緬因州哥倫比亞瀑布市(Columbia Falls)，專為這93人而設的紀念碑15日揭幕，其中20多名死者的家人專程來參加儀式及悼念；儀式包括宣讀死者名字、鳴槍致敬及放置花圈等。

來自密西根州的民主黨籍聯邦參議員彼得斯(Gary Peters)曾於2019年希望參院立法，讓93位死者的名字能夠刻在越南退伍軍人紀念碑上，但法案沒有提上參院議程。事件令悼念陣亡將士組織Wreaths Across America的創始人非常感動，於是在緬因州設立紀念碑，花崗岩的碑標有每個人的名字。

至於他們所執行的秘密任務是什麼，迄今仍是個謎；只知道他們來自全國各地，在加州特拉維斯空軍基地集合，登上由飛虎(Flying Tiger Line)運營的螺旋槳飛機飛往越南西貢；機上還有三名南越人和11名機組人員。

飛機先後在夏威夷、維克島及關島加油，1962年3月16日飛往菲律賓時失蹤；有報導稱，附近一艘油輪上的船員曾目睹有飛機在半空爆炸，但始終沒有發現飛機殘骸。

1962年3月16日前往越南執行秘密任務的93名士兵神秘失蹤，在15日的紀念碑揭...
1962年3月16日前往越南執行秘密任務的93名士兵神秘失蹤，在15日的紀念碑揭幕式上，家屬悲從中來。(美聯社)

越南 參院 緬因州

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