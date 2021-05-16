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孟山都上訴失敗 除草劑致癌仍判賠2500萬

編譯林梅婕／綜合15日電

全球知名除草劑品牌Roundup因含有致癌成分造成多名使用者罹患癌症，先前的判決結果指負責生產的農業生技研發公司孟山都(Monsanto)應賠償2500萬元；該公司再提上訴後，聯邦第九巡迴上訴法院(U.S 9th Circuit Court of Appeals)14日裁決，維持先前的判決結果。

第九巡迴上訴法院共由三位大法官為此案進行表決，以2比1的結果駁回孟山都上訴。

2019年的一場官司判定，一名Roundup使用者哈德曼(Edwin Hardeman)因罹癌獲得孟山都賠償530萬元；而且該公司還因未如實標記該產品含致癌物，遭陪審團要求7500萬元的損害賠償，但最終被法官降至2000萬元。

據稱，過去針對孟山都提出訴訟的案件就多達5000件，經初審判決認定Roundup除草劑含有致癌物「草甘膦」，導致許多使用者罹患「非何杰金氏淋巴瘤」(Non-Hodgkin's lymphoma)，而這次上訴法院則是維持一審的判決。

哈德曼稱他在1980年至2012年間都是使用Roundup殺蟲劑，並在2012年確診罹癌，但孟山都回應卻指非何杰金氏淋巴瘤可能是源於哈德曼的C型肝炎病毒，或其他原因。

初審判決出爐後孟山都再提上訴，辯稱無法證實草甘膦是造成哈德曼罹癌的主因，並希望能撤銷損害賠償的部分，不過遭第九巡迴法院駁回。

致癌 癌症 大法官

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