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「世界日報華裔學生獎學金」得主 鄭可欣積極服務社區

記者朱蕾／紐約報導
鄭可欣線上參與「美國獎學金」2021年「夢想到成功」慶典。(慶典視頻截圖)
鄭可欣線上參與「美國獎學金」2021年「夢想到成功」慶典。(慶典視頻截圖)

2021年「世界日報華裔學生獎學金」得主鄭可欣，上中學時就開始利用課餘時間打工，為家裡減輕負擔，並照顧弟妹；她克服重重困難，成為家裡第一代大學生，還積極服務社區，發揮她的雙語優勢和積累的經驗和知識，幫助移民和弱勢家庭。

2004年，三歲的鄭可欣隨父母從福建長樂移民美國；她說，「作為第一代移民，一切都要從頭開始，父母辛苦打拚，然而2015年父親在工作中受傷後，無法繼續工作；仍在讀小學的弟弟、妹妹需要照顧，母親只能做臨時工，為了補貼家用，我開始打工賺錢」。

鄭可欣表示，從高中九年級開始，她周末都去診所上班；暑假裡，同學、朋友都去旅行，而她的暑假，被義工、實習、工作占滿；進入大學後，她也是半工半讀，今年接了兩份兼職，還有一份研究助理的工作。

鄭可欣現為復敦大學(Fordham University)二年級學生，主修心理學和中文，「我對心理學很感興趣，以前做過不少心理學研究，12年級還曾去台灣發表心理學相關論文」；她說，「選擇學中文是因為我喜歡中文，中華文化博大精深，作為華人，我認為會中文、了解中華文化是自豪的。在美國，如果我可以把心理學專業和中文能力結合起來，相信能更好幫助華裔移民家庭，我也是移民，非常理解華人家庭的難處和需要」。

鄭可欣(講話者)在關於社區事務的集會上發言。(鄭可欣提供)
鄭可欣(講話者)在關於社區事務的集會上發言。(鄭可欣提供)

本科畢業後，鄭可欣想申請研究所，專攻學校心理學，「我喜歡與學生和小朋友在一起」，她說，「我曾在市教育局的一個夢想項目工作，遇到一些小孩子，因為父母工作太忙、缺乏交流等原因，與父母不親，我當時的工作就是幫助他們，很有成就感，希望在我知識、能力等各方面有所提高後，為學生提供更專業的指導和幫助」。

鄭可欣表示，「感謝紐約中華公所、紐約中華總商會、亞太公共事務聯盟紐約分會，給我很多機會，從中學習到很多；感謝大紐約區華人教育基金會、美國夢想獎學金、世界日報華裔學生獎學金對我的認可和鼓勵，幫助我和我的家人減輕經濟上的負擔」。

鄭可欣也是2019年「大紐約區華人教育基金會」獎學金獲獎者之一。

移民家庭 紐約 華人

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