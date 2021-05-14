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22名傑出學生獲「夢想獎」 李德怡讚：鼓舞人心

記者朱蕾／紐約報導
2021「夢想獎」獲獎學生線上參與慶典。(慶典視頻截圖)
2021「夢想獎」獲獎學生線上參與慶典。(慶典視頻截圖)

全美最大非營利私營教育組織「美國獎學金」(Scholarship America)，13日晚線上舉辦2021年「夢想到成功」(Dreams to Success)慶典，慶祝22名傑出學生榮獲「夢想獎」(Dream Award)，並感謝支持者。「美國獎學金」董事會主席、世界日報執行董事李德怡(Tina Lee)表示，這些獲獎學生不僅面臨家庭經濟困難，還展現出堅韌不拔的毅力，克服萬難、完成學業，感人且鼓舞人心。

「美國獎學金」董事會主席、世界日報執行董事李德怡在慶典上讚揚「夢想獎」獲獎學生有...
「美國獎學金」董事會主席、世界日報執行董事李德怡在慶典上讚揚「夢想獎」獲獎學生有堅韌不拔的毅力、克服萬難。(慶典視頻截圖)

考慮到新冠疫情尚未結束，今年的慶典雖然採線上進行，但主辦方精心設計，營造出很強的現場感；慶典以介紹本屆「夢想獎」得主拉開序幕，新聞頻道MSNBC主播呂勇詩(Richard Lui)擔任主持；慶典同時在線上籌款，捐款均有匹配金額，使捐款者的愛心所帶來的影響加倍。

李德怡祝賀獲獎學生，她並表示，這些獲獎者是卓越的，有退伍軍人、移民、難民、照護工作者、教練和國會實習生；他們經歷了難以想象的悲劇，憑藉堅韌不拔的毅力和堅持不懈的行動，克服貧困、無家可歸、疾病、失去親人等各種困難；更重要的是，這些挫折都沒有使他們失去希望，他們有遠大的理想、雄心勃勃的目標和志向，幫助世界變得更美好；他們未來將成為很多領域的領導者和推動者。

李德怡說，「去年新冠疫情加劇了這些學生面臨的挑戰，儘管如此，他們都堅持下來，繼續朝著夢想邁進，『美國獎學金』很榮幸在他們實現夢想之路上提供有力支持」。

「美國獎學金」自1958年成立以來，通過多種學生支持項目，至今已向逾280萬名學生發放45億元獎學金；其中「夢想獎」(Dream Award)於2014年創立，已累計頒發逾240萬元獎學金、幫助130名學子解決經濟困難，順利求學。

「美國獎學金」感謝世界日報等贊助組織。(慶典視頻截圖)
「美國獎學金」感謝世界日報等贊助組織。(慶典視頻截圖)

世界日報在「夢想獎」創辦之初捐款10萬元且持續每年捐款，設立針對華裔學生的「世界日報華裔學生獎學金」(World Journal Award for Chinese American Students)，確保該獎項至少有一個華生名額，助更多華裔學子接受高等教育、實現夢想。今年的「世報華裔學生獎學金」得主是紐約華生鄭可欣。

慶典並向幫助學子完成教育的機構和個人頒發美國獎學金榮譽和終身成就獎；「美國獎學金」會長兼執行長巴拉德(Robert C. Ballard)感謝各界的支持，並期待明年6月新一屆的慶典上與大家在華府相聚。

有意為「美國獎學金」捐款的民眾或組織，可至網站：scholarshipamerica.org/give/了解詳情。

美國獎學金 華裔 教育

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「世界日報華裔學生獎學金」得主 鄭可欣積極服務社區

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