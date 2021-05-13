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緊急寬頻福利上路 月補助50元 非美國公民也適用

記者顏伶如／綜合報導
「緊急寬頻福利」計畫12日上路，因2020年因疫情失業或收入驟減且家庭年收入19萬8000元以下民眾，每月可獲最高50元網路費用補助。圖為一對非裔姊弟坐在康州住家院子內上網課。(美聯社)
「緊急寬頻福利」計畫12日上路，因2020年因疫情失業或收入驟減且家庭年收入19萬8000元以下民眾，每月可獲最高50元網路費用補助。圖為一對非裔姊弟坐在康州住家院子內上網課。(美聯社)

「緊急寬頻福利」計畫(Emergency Broadband Benefit，EBB)12日上路，因2020年以來新冠疫情失業或收入驟減且家庭年收入19萬8000元以下民眾，每月可獲最高50元網路費用補助。

根據計畫內容，居家網路及手機帳單均適用，但民眾必須辦理登記才能領到補助，領取補助者不需要具備美國公民(U.S. citizens)身分。

聯邦通訊委員會(Federal Communications Commission，FCC)今年2月通過決議，新冠疫情期間將為民眾提供每月最高50元寬頻網路費補助，讓民眾可透過網路遠距上班上課，或接受醫師遠距看診。

在原住民部落地區，每戶家庭網路補助費用則為每月最高75元。

這項補助計畫適用對象包括2020年2月29日後因疫情而失業或大幅減薪的民眾；如果2020年個人年收入在9萬9000元以下、夫妻合併報稅家庭年收入19萬8000元以下，便符合申請資格。

另外，領取俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)民眾，享有聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)者、領取「裴爾獎助金」(Pell grant)低收入學生，以及2019至2020學年度或2020至2021學年度獲得免費學校午餐或減免餐費學生，都在補助範圍內。

符合條件的低收入家庭，疫情期間需要添購電腦或平板電腦(tablet)時，可以獲得一次性的100元抵扣。

聯邦通訊委員會公告指出，民眾登記辦法包括：直接詢問寬頻業者申請程序為何、前往GetEmergencyBroadband.org網站提出網路申請或搜查參加這項計畫的網路業者、打專線電話833-511-0311或將申請表格及證明文件寄到

Emergency Broadband Support Center

P.O. Box 7081

London, KY 40742

這項寬頻費用補助計畫將在聯邦政府宣布新冠疫情結束後的半年截止，或在補助預算用罄時終止。

疫情 低收入 美國公民

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