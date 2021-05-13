拜登終止川普禁令 大學可紓困補助無證移民學生

教育部將廢止川普時代禁止接受聯邦紓困補助的大學，向無證移民或未達聯邦紓困資格的學生提供紓困補助的規定。圖為學生在俄亥俄州肯特州立大學校園內。(美聯社)

教育部 長卡多納(Miguel Cardona)11日宣布，將廢止川普時期禁止接受聯邦紓困金 的大學，向無證移民 或未達聯邦紓困資格的學生發放紓困補助的規定，允許學校向「所有學生」提供紓困補助，不論學生的移民身分狀態或是否符合聯邦紓困資格。

這項政策的宣示，也代表教育部將開始分配拜登總統3月簽署的1兆9000億元紓困法案當中，專門用於教育界的360億元的經費。卡多納說：「病毒不會挑人，因此新政策的實施，將可確保每一位學生都能漸漸重回生活正軌。」

川普時期前任教育部長蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)，禁止大學將紓困補助分給移民證件有問題，或是不符合聯邦紓困補助標準的學生。就身分問題來看，除無證移民外，持學生簽證入境的國際留學生也無法獲得補助；就是否符合聯邦紓困補助標準來看，牽涉的範圍就非常廣。不只有學貸的學生不能領取，就連一些與疫情無關的事由，例如曾被定罪的學生，也因此排除領取紓困補助資格。

狄弗斯對紓困補助分派設下的限制引起許多大學不滿，認為複雜的紓困資格與朝令夕改的政策，讓大學很難作業，因此有部分學校針對這些政策限制提起訴訟。隨後，麻州、加州與華盛頓州的聯邦法院，曾宣告狄弗斯此項政策，因違反不當聯結禁止原則而無效。但這些判決只適用於麻州、華盛頓州，以及加州的社區大學。

所有收受聯邦紓困補助的大學，必須至少要將其收受總金額的一半，以現金形式直接給予學生，作為聯邦政府對學生的紓困補助。至於另一半，則可用於所有與防疫有關的措施上，或充抵學生直接對學校的欠債。