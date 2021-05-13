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步槍協會破產聲請 德州聯邦法院駁回

編譯柯立偉╱綜合11日電
德州聯邦法院法官駁回全國步槍協會(NRA)於該州提起的破產保護聲請，使NRA須留在紐約面對近日紐約州對NRA指控其濫用公款的訴訟。圖為NRA執行副總裁拉皮爾演說。(美聯社)
德州聯邦法院法官駁回全國步槍協會(NRA)於該州提起的破產保護聲請，使NRA須留在紐約面對近日紐約州對NRA指控其濫用公款的訴訟。圖為NRA執行副總裁拉皮爾演說。(美聯社)

德州聯邦法院法官海爾(Harlin Hale)11日駁回全國槍枝協會(NRA)於該州提起的破產保護聲請，使NRA無法藉此從紐約遷至德州，須留在紐約面對近日紐約州對NRA指控其濫用公款的訴訟。

NRA總部位於維吉尼亞州，但自1871年以來即以非營利組織在紐約州註冊設立。不過民主黨籍紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)正在調查NRA的財務狀況，稱部分NRA董事不當利用組織基金，使NRA於三年內損失6400萬元，因而於2020年8月提出訴訟，請求法院解散紐約州的NRA。

為此，NRA打算將紐約的分部宣告破產，並遷往德州重組，因此在德州向聯邦法院聲請破產保護。然而，除了挪用公款的嫌疑外，詹樂霞及NRA以前合作過的廣告代理商均指控，以NRA為名義提出的破產保護聲請根本未經過董事會的同意。NRA執行副總裁拉皮爾(Wayne LaPierre)承認，確實將聲請破產保護的訴訟向絕大多數的董事會成員保密，不過這是為了防止洩漏機密，並非意圖規避法律上義務。

在經過11天的法律攻防後，法官於11日駁回聲請，並在裁定書中說：「本院認為，聲請人係基於不當得利的意圖而聲請破產保護，不符合聯邦破產法所訂之要件，如財務困難無法償債等。此外，NRA代表人將聲請破產如此重大的事件對董事會保密，甚至連財務長與法律顧問都不知情，簡直駭人聽聞，難以說服本院其聲請不具惡意。」

NRA接到駁回裁定後，仍可再度聲請；拉皮爾在NRA的官方推特上表示：「對於法院的裁定，我們感到非常失望。但我們仍能獨立運作，繼續捍衛憲法增修條文第二條賦予民眾的擁槍自由權。」

紐約州 破產 德州

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