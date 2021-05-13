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H1B調漲工資標準 勞工部推遲至2022年11月執行

記者羅曉媛╱華盛頓報導

聯邦勞工部12日表示將推遲執行川普政府時期頒布的調漲H1B工作簽證及職業移民現行工資(prevailing wage)標準的新規，以便有充分時間考量新規涉及的法律與政策問題，並接收公眾意見；最終法規(final rule)把生效日延期18個月到2022年11月。

川普政府在去年10月首次發布臨時法規(interim final rule)「加強短期或長期在美外國人的工資保護」(Strengthening Wage Protections for the Temporary and Permanent Employment of Certain Aliens in the United States)，要求調高現行工資標準的四項工資規範分級；他卸任前幾天又發布最終法規，要求從今年7月至2022年6月30日期間逐步實施新規。

目前H1B工作簽證申請，或職業移民EB2、EB3的PERM勞工證申請，所需工資標準是基於勞工部職業雇用數據調查(OES)，通過OES調查獲取當前年度各地區各職業的現行工資範圍，再分為四級，一級標準高於17%的該年度當地同業者工資，二級是高於34%，三級高於50%，四級高於67%；新規則把這四個級別的工資標準提高到45%、62%、78%和95%。

拜登上任以來先後兩次推遲該規定的實施日期，此次直接推遲18個月到2022年11月14日，表示需要充分時間全面考慮該法規涉及的法律及政策問題，並給公眾發聲機會，就決定工資標準的方式提意見；勞工部也需要時間計算並驗證不同地區不同工種的現行工資數據，加強公眾科普，以確保對現行工資標準的任何修改能有效、有序進行。

川普政府早前提出調漲新規之後，許多行業團體曾提出司法挑戰，目前這些官司仍在進行；推遲執行的最終法規13日發布之後，公眾可到聯邦公報(federal register)提交意見，詳情：https://bit.ly/3oa895P。

勞工部 工作簽證 川普

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