H1B調漲工資標準 勞工部推遲至2022年11月執行

聯邦勞工部 12日表示將推遲執行川普 政府時期頒布的調漲H1B工作簽證 及職業移民現行工資(prevailing wage)標準的新規,以便有充分時間考量新規涉及的法律與政策問題,並接收公眾意見;最終法規(final rule)把生效日延期18個月到2022年11月。

川普政府在去年10月首次發布臨時法規(interim final rule)「加強短期或長期在美外國人的工資保護」(Strengthening Wage Protections for the Temporary and Permanent Employment of Certain Aliens in the United States),要求調高現行工資標準的四項工資規範分級;他卸任前幾天又發布最終法規,要求從今年7月至2022年6月30日期間逐步實施新規。

目前H1B工作簽證申請,或職業移民EB2、EB3的PERM勞工證申請,所需工資標準是基於勞工部職業雇用數據調查(OES),通過OES調查獲取當前年度各地區各職業的現行工資範圍,再分為四級,一級標準高於17%的該年度當地同業者工資,二級是高於34%,三級高於50%,四級高於67%;新規則把這四個級別的工資標準提高到45%、62%、78%和95%。

拜登上任以來先後兩次推遲該規定的實施日期,此次直接推遲18個月到2022年11月14日,表示需要充分時間全面考慮該法規涉及的法律及政策問題,並給公眾發聲機會,就決定工資標準的方式提意見;勞工部也需要時間計算並驗證不同地區不同工種的現行工資數據,加強公眾科普,以確保對現行工資標準的任何修改能有效、有序進行。

川普政府早前提出調漲新規之後,許多行業團體曾提出司法挑戰,目前這些官司仍在進行;推遲執行的最終法規13日發布之後,公眾可到聯邦公報(federal register)提交意見,詳情:https://bit.ly/3oa895P。