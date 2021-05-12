助非裔少數族裔讀科研博士 彭博1.5億捐約翰霍普金斯大學

有鑑於約翰．霍普金斯大學理工科學域裡，攻讀博士的非裔、拉美裔人數極少，前紐約市長彭博宣布將捐贈1億5000萬元給該大學，向傳統非裔及少數族裔大學招募人才攻讀博士。(美聯社)

有鑑於約翰．霍普金斯大學科學、科技、電機、數學(STEM)四大學域裡，攻讀博士學程的非裔 、拉美裔學生人數極少，前紐約市 長彭博(Mike Bloomberg)11日宣布，捐贈1億5000萬元給該大學；這筆資金將用在前往非裔及少數族裔名校招生，另進行人才培育計畫。

華盛頓郵報11日報導，由約翰．霍普金斯大學數據得知，該校2019年國內所招STEM博士學程學生裡，非裔、拉美裔屈指可數，讀數學博士學程只有2名、電腦科學4名、電機學5名，在每學域博士生占比不超過5%；某些少數族裔攻讀博士學程人數偏低，不光在約翰．霍普金斯大學如此，縱觀全美碩博士養成教育 皆然。

取得彭博的捐款後，約翰．霍普金斯大學打算擴大STEM學域的博士生人數。約翰．霍普金斯大學是彭博的母校，加上這1億5000萬元後，彭博已捐款35億5000萬元，專家指出，總金額已打破慈善家捐款給任何美國大學的紀錄；例如在2018年，彭博另捐18億元給母校，幫忙學生改善經濟狀況。

約翰．霍普金斯大學校長丹尼爾斯(Ronald J. Daniels)表示，彭博的新捐款讓該校可以解決碩博學程裡，「持久又驚人的不平等現象」。好多世代以來，博士學程，尤其是科學及工程學域，就招募非裔、拉丁裔及原住民學生就讀，一直落後不前；「過去20多年，學校一直開委員會，做檢討報告，對這方面沒有進展都感難受。」

彭博表示，STEM學域就開發創新解方，解決廣泛的艱鉅挑戰而言，扮演愈形吃重的角色，只是當前的STEM博士教育，無法反映我國族群多元的廣度，因此就多方面來看，創設更多公平機會給更多學生，對我國未來至關重要。

單以2020年而論，約翰．霍普金斯大學30多個STEM博士學程有2343名博士生，而非裔、拉美裔、印第安原住民、夏威夷裔或阿拉斯加原住民只有266名，占比約11%，其餘大多為白人或亞裔。取得彭博的餽贈，該大學打算增加100個新的博士生名額，供傳統非裔名校大學畢業生就讀；還有幾百個名額，給聯邦認定為少數族裔學校的學生。