國務院「任務限制」涉歧視少數裔 亞裔國會議員不平

亞裔聯邦眾議員金安迪。(取自眾院網站)

國務院 「任務限制」政策涉嫌歧視某些少數族裔，亞裔 聯邦眾議員 金安迪(Andy Kim，音譯)接受國會山莊報訪問時，為眾多嚮往外交生涯的亞裔抱不平。

雙親為韓國移民的金安迪說，他本來在國務院工作，那是「我一生的夢想」，但在歐巴馬執政時，他突然收到一封信，告知他不能參與任何與韓國有關的工作。

他說，他本來就無意要外派到韓國，或參與和東北亞地區有關的任務，但這封信令他背脊發涼。

曾是羅德學者、擁有博士學位的金安迪，是新澤西州選出的民主黨聯邦眾議員。他說，他在國務院工作時，有時候會出差到阿富汗，「我的政府，我的雇主，居然懷疑我，這令我感到不安。」

他2016年就辭掉國務院的工作，當年10月，國務院的「任務限制」政策雖經改革，仍備受批評。批評者說，這政策大有問題，國務院努力要提升員工的多元性，而這個政策就在阻礙自己達成多元目標。

金安迪現為眾院外交委員會委員，他正設法和國務院高層討論，有沒有辦法解決這問題，同時改善少數族裔員工留任、晉升機會不平等的問題。

外交事務手冊臚列的「派任限制」包括該人選家庭與某國有關係，與某國有很大的財務利益關係，與某國人物熟識，這些都會在初步安全評估或在外交安全局最後評量時，列入考慮。

2016年完成的改進辦法，包括在斷定某人選適否擔任某職銜的決策過程，提升其透明度，也強化申訴的功效。但知情者指出，川普時代這些改進措施並未充分執行，申訴也不該僅由外交安全局處理，應擴大評量委員的選任範圍。

台灣移民出身的加州聯邦眾議員雲平(Ted Lieu)認為，申訴的裁量光由制定該政策的外交安全局獨立為之，不合理。