144年來頭一回 華盛頓郵報出現首位女性總編輯

華盛頓郵報11日宣布，任命美聯社執行編輯莎莉·布茲比為華郵創立144年來首位女性總編輯。(美聯社)

「華盛頓郵報」11日宣布，任命美聯社執行總編輯莎莉·布茲比(Sally Buzbee)為總編輯，6月1日起就任，為華郵 創立144年來首位女性總編輯。

布茲比1988年起在美聯社供職，在堪薩斯州、加州 等地擔任記者，後於2004年派駐埃及，負責中東新聞編輯，包括伊拉克戰爭、蘇丹人道危機，以及以色列、沙烏地阿拉伯及葉門等國與恐怖組織的衝突等。

布茲比於2010年成為美聯社紐約總部副編輯主任，領導成立多媒體中心Nerve Center，成為美聯社全球新聞與客戶通訊往來的中樞；2012年，布茲比領導華盛頓特區分部，新聞涵蓋白宮、國會、五角大樓及事件發掘、民調等。

布茲比2017年成為美聯社執行編輯後，曾經手的新聞事件包括新冠疫情、川普 政府、#MeToo運動、英國脫歐及種族抗爭等；在其領導下，美聯社曾八次入選普立茲獎(Pulitzer Prizes)，並拿下特寫攝影及國際新聞報導等二項殊榮。

美聯社在全球有250多個據點，與之往來的新聞社及企業數以千計，是新聞業最複雜的工作網絡之一。華郵發行人兼執行長瑞安(Fred Ryan)就說，布茲比對操守的堅持、旺盛的工作精力、對新聞價值及民主的捍衛，以及經驗成就等，是領導華郵的絕佳人選。

不過布茲比接下華郵的挑戰依然重大。華郵前總編輯巴倫(Marty Baron)自2013年接任此職位以來，領導員工拿下10座普立茲獎，也是新聞業中監督川普政府最有力者之一。

此外，巴倫在波士頓環球報(The Boston Globe)主編期間，曾揭發震撼世界的天主教神父性侵醜聞，此事被翻拍成電影「驚爆焦點」(Spotlight)。

「水門案」也是由當時的華郵總編輯布萊德利(Ben Bradlee)揭發，之後華郵一度沉寂，2013年時只剩12名記者，而亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)收購華郵後，重新點燃活力，現在擁有多達1000名記者，但華郵的獨立性也因此受到質疑。

不過布茲比曾說，對華郵維持的獨立性感到「印象深刻」。