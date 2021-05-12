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唐氏症女大生 首闖NCAA高球賽

編譯林梅婕╱綜合11日電
今年22歲的艾美‧波克爾斯特成為史上首位參加「國家大學體育協會」高爾夫錦標賽的唐氏症選手。(美聯社)
今年22歲的艾美‧波克爾斯特成為史上首位參加「國家大學體育協會」高爾夫錦標賽的唐氏症選手。(美聯社)

今年22歲的艾美‧波克爾斯特(Amy Bockerstette)成為史上首位參加「國家大學體育協會」(National Collegiate Athletic Association)高爾夫錦標賽的唐氏症選手，光是10日揮球桿開始比賽，艾美就是個大贏家。

賽後艾美受訪時笑說：「我喜歡透過比賽結交新朋友，我覺得很好玩」，她的父親喬‧波克爾斯特(Joe Bockerstette)在一旁打趣地附和：「在家族裡我們都會開玩笑，艾美是為了交朋友才去打高爾夫的。」

事實上，艾美的父親一直都是以球童的身分陪伴艾美打球，艾美也表示：「我喜歡和爸爸待在一起，他是很棒的人，也是我最好的爸爸。」

喬也認為，女兒能參加比賽對他的意義非常重大，更形容自己人生中「許多有趣的時刻，都是在陪伴女兒打高爾夫」。

2019年一場位於亞利桑納州斯科茨代爾(TPC Scottsdale)高爾夫球場舉辦的比賽中，艾美打進第16洞，在當地是出了名困難的程度，這也讓職業高爾夫選手伍德蘭德(Gary Woodland)看了都驚詫萬分；這場比賽的影片更是在網路上造成一陣風潮，累積觀看次數達5100萬。

不過艾美的成就不只是在高爾夫球上的成績，而是用自己親身實例告訴社會，千萬不要給自己設限。

「在孩子還小的時候，你為她的病流了許多眼淚，」喬說：「但後來我明白這是很傻的事，我們應該學習的是不要給任何人設限。曾經我以為艾美不可能有像今天一樣的表現，現在想來相當可笑。」

艾美的故事也向世人證明，人生中任何事情都是有可能的，只要告訴自己「我辦得到，我一定辦得到」。

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