人口普查這些人被少算！ 亞裔、拉丁裔尤其嚴重

人口普查局2020年人口普查初步結果日前公布。(美聯社)

聯邦人口普查 局(Census Bureau)2020年人口普查初步結果日前公布，國家廣播公司(NBC)報導，專家學者與少數族裔權益倡議團體先前憂慮的假設狀況似乎已經真實上演：少數族裔民眾人口在統計過程中被漏算，拉丁裔、亞裔 尤其嚴重，導致聯邦撥款等分配資源隨之短少。

「亞裔與太平洋島國族裔美國公民 勝利聯盟」(AAPI Victory Alliance)主席尼可瑞(Varun Nikore)說，聯盟一直密切注意2020年人口普查結果，如果發現川普政府打壓亞裔參與人口普查，將考慮提出法律訴訟。

非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)統計指出，在合格選民當中，亞裔人口成長最為迅速。從2000年至2019年之間，亞裔從1190萬人增加到2320萬人，估計到了2060年將達到4600萬人。

不過，2020年人口普查初步結果，亞裔人口最多的幾個州，例如加州、紐約州、德州，卻都因為統計數據呈現人口流失，眾議院席次因此縮水。

尼可瑞表示，過去這段期間裡，亞裔面臨「雙重恐懼因素」，疫情期間白人至上主義逐漸抬頭，反對移民聲浪日漸高漲，針對亞裔而來的仇恨犯罪變得層出不窮。

他說，語言障礙讓亞裔民眾對於目前處境更加懼怕，這種情形在韓裔、越南裔及華裔社區尤其明顯。

包括全美規模最大的民權團體「美國有色人種協會」(NAACP)以及代表著5300萬民眾的「亞裔與太平洋島國族裔美國人健康論壇」(Asian & Pacific Islander American Health Forum)在內等團體，上周聯名致函拜登政府，要求仔細檢查聯邦政府人口普查統計數據，確定被短報的數字不要被忽略，好讓拜登宣示的平等目標得以落實。

非營利組織「都會研究所」(Urban Institute)研究員黛安娜‧艾略特(Diana Elliott)指出，哪些少數族裔社區在2020年人口普查裡被少算，目前言之過早，但漏算將對社區造成長期影響，特別是經過新冠疫情打擊之後，許多社區都需要獲得充足資源，才能走上經濟復甦。