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肯塔基冠軍名駒賽後藥檢未過關 恐丟冠

編譯潘勛／綜合9日電
肯塔基州賽馬奪冠名駒「麥地那精神」9日傳出賽後藥檢未能過關，若上訴失敗，將喪失冠軍頭銜。(美聯社)
肯塔基州賽馬奪冠名駒「麥地那精神」9日傳出賽後藥檢未能過關，若上訴失敗，將喪失冠軍頭銜。(美聯社)

肯塔基州賽馬奪冠名駒「麥地那精神」(Medina Spirit)9日驚傳賽後藥檢未能過關，血液貝他每松(betamethasone)的比值高出規定不止一倍，使得該名駒1日在丘吉爾賽馬場(Churchill Downs)跑出的佳績備受質疑；名駒的教練貝佛特(Bob Baffert)否認讓馬匹服藥量違規，但媒體質疑貝佛特違規前科累累，一切猶待調查。

有線電視新聞網(CNN)9日報導，貝他每松這種藥物有時用來治療馬匹的關節疼痛；貝佛特否認自己故意讓所訓馬匹服用違禁劑量，另認為藥檢對「麥地那精神」不公平，自己受到冤屈，對此打算上訴。

貝他米松這種皮質類固醇藥物能抗發炎，競速賽馬也容許用藥到一定比值，但賽後藥檢指出，「麥地那精神」的血液每毫升含貝他米松達21皮克，超出肯塔基賽馬的門檻值不止一倍。

丘吉爾賽馬場9日宣布，貝佛特所訓馬匹即刻起禁止參賽；未能遵守規定、用藥協議，既傷害馬匹及騎士，也有辱賽事的公平，損及肯塔基賽馬主辦方及參賽者的聲譽。

「麥地那精神」毛色棕褐，馬齡三歲，1日在肯州路易斯維爾(Louisville)的丘吉爾馬場上奪冠，抵達終點線比第二名的「曼達倫」要超出半個馬身，讓貝佛特在該賽事取得第七次勝利；丘吉爾賽馬會是業界最著名的賽事之一。

但貝佛特強調，截至9日「麥地那精神」的冠軍頭銜並未被剝奪，馬兒的另一份血液樣本尚未檢測；另外，就算原始藥檢結果獲確認，貝佛特還有上訴機會。

但上訴若失敗，「麥地那精神」就會喪失肯塔基賽馬會冠軍頭銜，獎金也會被追回，而由第二名「曼達倫」遞補。丘吉爾賽馬場表示，猶待肯塔基州賽馬委員會給出結論，再定行止。

貝佛特所訓馬匹未能通過藥檢不是第一次；眾多媒體報導，阿肯色賽馬委員會4月維持判決，指兩匹貝佛特所訓馬匹所測利多卡因(lidocaine)含藥值超過規定；只是該委員會撤銷貝佛特禁賽15天的判決。

肯塔基州 檢測

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