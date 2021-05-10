每周300元額外失業津貼 美國商會籲停發

美國4月份就業數據不理想，共和黨指責拜登政府的失業福利過高，導致一些民眾不肯重新工作，民主黨則批評國會共和黨人攔阻漲最低時薪；圖為華盛頓的建築工人在高空作業。(歐新社)

美國 商會(The U.S. Chamber of Commerce)呼籲拜登 政府立即停止對失業者加發每周300元額外失業津貼，因為政府加碼補助讓一些受惠者失去重新找工作的動力，寧可繼續坐領失業金。

美國商會表示，加碼補助額外失業津貼是拜登政府為支持疫情經濟困境所做的努力，已導致約四分之一受惠者所領的失業金比工作時掙得更多。

4月就業 數據意外疲弱，商會隨後發聲。勞工部最新公布全美4月就業人數僅新增 26萬6000人，根據金融數據軟體業者FactSet，4月就業人口遠低於3月，也比預期的近100萬人低得多。

美國商會執行副總暨策略長布拉德利(Neil Bradley)說，就業報告令人失望，顯示政府付錢讓人們不必工作就能拿到與工作相同或更多的錢，已削弱了本該強勁的就業市場；如今亟需一套全面性的作法以解決勞力問題，以及大量職缺對疫情後經濟復甦的威脅。

全美企業已連續四個月增加提供就業機會，但有些公司抱怨，即使失業率上升也雇不到員工。從餐館、酒店、工廠到建築公司，許多企業都在努力尋找足夠工人以追趕快速的經濟復甦。

隨著越來越多人開始找工作，失業人數隨之增加：全美失業率從3月的6%上升至4月的6.1%。

有些低收入工人可能因為獲得聯邦政府補助而不願找工作，其他讓人們不找工的因素還包括擔心感染新冠病毒，或必須照顧尚未返校上課的孩子等。