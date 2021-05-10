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所得稅積件3100萬份 數百萬人延後退稅

編譯陳韻涵／綜合9日電
國稅局處理退稅積件的速度緩慢，數百萬人可能延後收到退稅款。(美聯社)
國稅局處理退稅積件的速度緩慢，數百萬人可能延後收到退稅款。(美聯社)

國稅局(IRS)處理退稅積件的速度緩慢，數百萬人可能延後收到退稅款。

國稅局旗下的獨立機構「納稅人辯護服務處」(Taxpayer Advocate Service)表示，國稅局在退稅申報於17日即將截止前，積件數量已達3100萬份。

國稅局內部獨立監督組織「全國納稅人倡議」(National Taxpayer Advocate)律師艾琳‧柯林斯(Erin Collins)表示，積件自4月中以來，已增加200萬件。

「我本來希望數字可以下降，但我沒有那麼不樂觀。」柯林斯說：「納稅人將持續感受到不尋常的延後，我不認為有任何人想聽到這個消息，但這就是事實。」

柯林斯自4月22日於部落格公布退稅因人工處理程序而越積越多的數字，已達2900萬件，少部分退稅文件的年份載明2019年，那是從去年新冠肺炎來襲，國稅局減少值班人力後累積至今的業務。

柯林斯說，新提出的退稅文件處理進度緩慢，則因稅則改變和聯邦紓困支票有關，其中一項是列在「1040 表格」(Form 1040)中的「紓困退稅抵免」(Recovery Rebate Credit)，納稅人若未得到所有資金，可列舉調整所申報的紓困金額。

部分人填錯「紓困退稅抵免」金額，國稅局會標註審查，接著交由人工查核，讓退稅處理的時間增加，繼而延後納稅人領到退稅的時間。

柯林斯對於申報即將於17日截止，退稅積件仍不斷增加的情況感到關切；國稅局預期今年將收到1億6000萬份退稅，截至8日已收到1萬2100萬份。

通常，納稅人提報稅單之後三周內會收到退稅款，但國稅局積件量增加使得退稅等待期一再延長。

41歲的單親媽媽喜萊利‧奧斯本(Hillary Osborne)2月27日便申請退稅，迄今未收到退款。

「協助我申報退稅的人，對於我沒有在申報十天後收到退款感到震驚，現在已超過兩個月了。」她並表示：「我的退稅去哪了？還在處理，我申報後21天打給國稅局，但分機轉來轉去都沒有接到經辦員。」

奧斯本在田納西州擔任計畫主任，她原本要用這筆約4400元的退稅來繳房租，如今卻杳無音訊。

她自認為她的稅務相對簡單，懷疑國稅局可能因為處理紓困支票而延誤了退稅作業。

國稅局處理退稅積件的速度緩慢，數百萬人可能延後收到退稅款。(美聯社)
國稅局處理退稅積件的速度緩慢，數百萬人可能延後收到退稅款。(美聯社)

退稅 國稅局 紓困金

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