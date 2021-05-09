撲殺過剩野牛 大峽谷徵12獵人 48小時內逾4.5萬人爭搶

大峽谷國家公園野牛過剩影響生態，國家公園局開放狩獵，48小時的申請期間，超過4萬5000人爭取12個名額。圖為公園內的野牛群。(美聯社)

國家公園局(National Park Service)罕見開放狩獵，大峽谷國家公園(Grand Canyon National Park)因野牛過剩嚴重影響當地生態，當局才出此下策，但狩獵者申請極為踴躍，48小時的申請期間，超過4萬5000人爭搶12個名額。

當局聲明，大多的狩獵地區將維持在海拔8000呎高以上，相當於2438公尺，或是比大峽谷北緣更高的地方；由於牛隻重達2000磅(907公斤)，狩獵者不得將屍體自行用車輛或其他動物載回。

一名曾參加過2002年達科他州國家公園狩獵活動的獵人阿諾(Dave Arnold)形容：「這將會是很特別的經驗，不過要獵殺如此大型的動物，處理工作可能會有點麻煩。」

最重要的是，申請者必須擁有合法狩獵資格，也得提供有關槍枝使用熟練程度的證明，或選擇跟隨支援小組同行。

大峽谷官方人員指出，由於野牛數量不斷增加，已經嚴重影響當地農作物的生長，不僅有大量草地遭到牛群踐踏，池塘生態也被破壞。

目前野牛的棲息地多在國家森林區內，大峽谷北緣大約有300至500隻野牛，官方目標是希望能減到200隻，大峽谷國家公園發言人凱特 琳‧湯瑪斯(Kaitlyn Thomas)說：「野牛能爬到一些低漥處，甚至連人類都無法抵達的地方。」

一般國家公園都禁止民眾在園區內獵殺任何動物，除非牠們影響到生態或其他作物的生長，才會允許當局進行適當的數量控管；華盛頓州 奧林匹克國家公園(Olympic National Park)和洛磯山國家公園(Rocky Mountain National Park)都曾對外開放狩獵。

不過環保人士對此頗有微詞，環保團體Sierra Club的成員艾莉森‧吉特林(Alicyn Gitlin)就說：「在我們看來，獵殺動物並非適當的解決之道。」

當局將於本月中旬寄出通知。