15~20隻瀕絕加州神鷲「入侵」獨居老婦喜又憂

15到20隻瀕臨滅絕的加州神鷲，造訪洛杉磯北邊小鎮特哈查比一名獨居老婦的家。圖為兩頭加州神鷲悠閒的站在陽台的圍欄上。(美聯社)

一度瀕臨滅絕的「加州 神鷲」(California condor)，如今可能只有200隻左右，但是15到20隻同時「拜訪」洛杉磯 北邊小鎮特哈查比(Tahachabi)一名獨居老婦家，屋主的感受，可能不是愛鳥人士能體會的了。

屋主米可斯（Cinda Mickols）的女兒昆泰若（Seana Quintero）根據媽媽的口述推文說，上個周末至少15隻展翼可達九呎的加州神鷲降臨她母親住處，把後院陽台搞得亂七八糟。

她傳了幾張照片，這些翅膀綁著號碼牌的大鳥，坐在窗邊陽台烤肉架旁，旁若無人的樣子。

加州神鷲是西半球陸地最大的鳥類，1987年，全世界剩下約27隻，經過保育團體的努力，得以繁衍存活迄今，不過總數仍不多。

昆泰若說，神鷲把媽媽家浴盆蓋子、裝飾旗幟、草皮點綴品等破壞殆盡；踐踏花草樹木、抓壞木板和欄柵，幾乎所有塑膠品也撕裂無餘，更討厭的是，到處「留便」。

她說，媽媽一人獨居，光清潔環境、嚇走鳥群，就不勝體力，「牠們還把她從午睡吵醒！不過她倒很喜歡看牠們飛來飛去，如果能遠離房子就再好不過了。」

15到20隻瀕臨滅絕的加州神鷲把加州一名獨居老婦的家搞得一團亂。(美聯社)

美國 「魚類與野生動物服務中心」負責神鷲重生計畫，他們看到昆泰若的推文後，也留言提供專業建議。該中心說，米可斯居住地恰屬神鷲傳統棲息地，「牠們有時候會把房子和陽台當作棲息地，趕走但不傷害牠們的辦法，可用水管噴水、大叫、拍掌等，也可豎立稻草人噴水器。」

她母親照辦後，「還滿管用」的，至少效果比我做得好，「我怕死大鳥了。」

米可斯周末不在家，星期一回來，看到陽台上的神鷲時，庭院已經亂七八糟。周三早上，鳥群已離去。

昆泰若再度推文報告，「牠們還在媽媽家樹上盤旋，謝天謝地，至少此時此刻沒降臨她後院。她已經聯絡神鷲社團，請他們過來觀察，順便設法趕走，不要讓牠們再度光臨。」

不過，星期三下午，鳥群又回來了，正在房子上頭盤旋，「還沒有闖禍，希望已經變成老鄰居了。」