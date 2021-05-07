亞歷桑納州選票稽查 被爆選票、筆電無人看管

在共和黨居多數的亞歷桑納州參議會要求下，全州人口最多的馬瑞科帕郡將近210萬張2020年大選選票，全面接受手工驗票稽查。(美聯社)

正在進行中的亞歷桑納州馬瑞科帕郡(Maricopa County)2020年大選選票稽查，被爆料選票任意放置桌上，無人看管，處理資料的筆電也經常在開機且沒有登入鎖碼的情況下隨意放置，稽查程序經常更改，未曾經過選務訓練的工作人員在計票時，方式也各不相同。

民主黨籍亞歷桑納州州務卿霍布斯(Katie Hobbs)5日致函州參議會稽劾處指出，辦公室觀察員在馬瑞科帕郡選票稽核現場目睹許多問題。

她在信中表示，選舉受到層層法律與程序規範的，目的在於確保正確、安全及透明化，但目前在鳳凰城進行的馬瑞科帕郡選票稽核，「卻未達到這些標準」。

擔任馬瑞科帕郡選票稽核工作發言人的前任共和黨 籍亞歷桑納州州務卿班尼特(Ken Bennett)未回應媒體採訪要求。不過稽核工作的推特帳號@ArizonaAudit則發文寫道，霍布斯的指控「毫無根據」；推文聲明：「稽查繼續進行。」

「華盛頓郵報」報導，司法部 主管民權事務的高層官員5日寫信給亞歷桑納州州參議會主席指出，司法部接到檢舉資料後認為內容令人憂心，州參議會必須提出證據，證明稽查行動確實遵守聯邦法律。信中出，承包商並沒有確保選票能在稽核地點得以安全保存，選票面臨遭竊、遺失、塗改或毀損等風險。

共和黨居多數的亞歷桑納州州參議會要求下，全州人口最多的馬瑞科帕郡將近210萬張2020年大選選票，全面接受手工驗票稽查。不過，郡政府主管以及州級法官、聯邦法院法官，都已裁定選票舞弊指控並無根據。

馬瑞科帕郡選票稽查是由佛州 網路資安公司「網路忍者」(Cyber Ninjas)承包；該公司負責人並無選務經驗，並曾發文支持前總統川普的選舉陰謀論。

班尼特助理布拉基(John Brakey)5日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)地方電視台訪問時則說，工作人員透過紙張分析尋找竹子的成分，以確認是否存在指控者所稱有約4萬張選票從亞洲偷運到亞歷桑納州，並使用於大選中的情形，但他個人並不相信這些說法。