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亞歷桑納州選票稽查 被爆選票、筆電無人看管

記者顏伶如／綜合報導
在共和黨居多數的亞歷桑納州參議會要求下，全州人口最多的馬瑞科帕郡將近210萬張2020年大選選票，全面接受手工驗票稽查。(美聯社)
在共和黨居多數的亞歷桑納州參議會要求下，全州人口最多的馬瑞科帕郡將近210萬張2020年大選選票，全面接受手工驗票稽查。(美聯社)

正在進行中的亞歷桑納州馬瑞科帕郡(Maricopa County)2020年大選選票稽查，被爆料選票任意放置桌上，無人看管，處理資料的筆電也經常在開機且沒有登入鎖碼的情況下隨意放置，稽查程序經常更改，未曾經過選務訓練的工作人員在計票時，方式也各不相同。

民主黨籍亞歷桑納州州務卿霍布斯(Katie Hobbs)5日致函州參議會稽劾處指出，辦公室觀察員在馬瑞科帕郡選票稽核現場目睹許多問題。

她在信中表示，選舉受到層層法律與程序規範的，目的在於確保正確、安全及透明化，但目前在鳳凰城進行的馬瑞科帕郡選票稽核，「卻未達到這些標準」。

擔任馬瑞科帕郡選票稽核工作發言人的前任共和黨籍亞歷桑納州州務卿班尼特(Ken Bennett)未回應媒體採訪要求。不過稽核工作的推特帳號@ArizonaAudit則發文寫道，霍布斯的指控「毫無根據」；推文聲明：「稽查繼續進行。」

「華盛頓郵報」報導，司法部主管民權事務的高層官員5日寫信給亞歷桑納州州參議會主席指出，司法部接到檢舉資料後認為內容令人憂心，州參議會必須提出證據，證明稽查行動確實遵守聯邦法律。信中出，承包商並沒有確保選票能在稽核地點得以安全保存，選票面臨遭竊、遺失、塗改或毀損等風險。

共和黨居多數的亞歷桑納州州參議會要求下，全州人口最多的馬瑞科帕郡將近210萬張2020年大選選票，全面接受手工驗票稽查。不過，郡政府主管以及州級法官、聯邦法院法官，都已裁定選票舞弊指控並無根據。

馬瑞科帕郡選票稽查是由佛州網路資安公司「網路忍者」(Cyber Ninjas)承包；該公司負責人並無選務經驗，並曾發文支持前總統川普的選舉陰謀論。

班尼特助理布拉基(John Brakey)5日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)地方電視台訪問時則說，工作人員透過紙張分析尋找竹子的成分，以確認是否存在指控者所稱有約4萬張選票從亞洲偷運到亞歷桑納州，並使用於大選中的情形，但他個人並不相信這些說法。

司法部 共和黨 佛州

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