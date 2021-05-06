平民太空人時代來臨…新謝帕德號座位券拍賣 7.20啟航

藍源太空公司的「新謝帕德號」預定7月20日啟航，展開平民太空觀光。圖為「新謝帕德號」座艙在測試後降落在德州西部。(美聯社)

1961年5月5日，美國 第一位太空 人謝帕德(Alan Shepard)飛到離地186公里的太空；60年後，三家民間太空公司即將開啟平民太空旅行時代。

亞馬遜網購巨賈貝佐斯創辦的藍源太空公司，趁這一甲子周年紀念日，拍賣一張預定7月20日啟航的太空之旅座位券；挑7月20日讓「新謝帕德號」火箭載人上太空，則是配合阿波羅11號登月紀念日。

富豪布蘭森的維京銀河公司預定明年首航平民上太空之旅，之前，他自己將從新墨西哥州 基地試飛一趟火箭船升空、降落。

馬斯克的太空探索公司9月將把一位富豪和富豪贊助的幸運乘客送上太空，明年1月進一步把三名付費富商載到國際太空站「實習」當太空人。

太空總署太空人金布勞(Shane Kimbrough)5日從國際太空站向地球「村民」表示，太空人很喜歡太空「這令人難以置信的東西，我們更希望更多人也可(像我們一樣)經驗太空」。

當年37歲的謝帕德搭乘「自由7號」太空艙平安降落大西洋後20天，甘迺迪總統保證在1960年代結束前，將人類送到月亮並且安全返航。他於1969年7月實現諾言，讓阿波羅11號載著阿姆斯壯和艾德林踏上月球。

謝帕德於1971年擔任阿波羅14號指揮官，成為史上第五個踏足月球的人，還寫下唯一在月球打高爾夫球的記錄。他於1998年去世。

蘇聯的加賈林( Yuri Gagarin)比謝帕德早三個禮拜抵達太空，搶走了美國人「首闖」太空的光環。此後，至少來到太空邊緣的人類，累計已有579人，其中將近三分之二是美國人，俄國人約占20%；90%是男性，且白人為主。

創立太空政策研究所的喬治華盛頓大學退休教授羅格斯頓(John Logsdon)對浪漫刺激的太空探索轉變為冒險旅遊事業，語帶無奈的說，「這也算是進步吧」。