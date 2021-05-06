我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

平民太空人時代來臨…新謝帕德號座位券拍賣 7.20啟航

記者張聲肇／綜合報導
藍源太空公司的「新謝帕德號」預定7月20日啟航，展開平民太空觀光。圖為「新謝帕德號」座艙在測試後降落在德州西部。(美聯社)
藍源太空公司的「新謝帕德號」預定7月20日啟航，展開平民太空觀光。圖為「新謝帕德號」座艙在測試後降落在德州西部。(美聯社)

1961年5月5日，美國第一位太空人謝帕德(Alan Shepard)飛到離地186公里的太空；60年後，三家民間太空公司即將開啟平民太空旅行時代。

亞馬遜網購巨賈貝佐斯創辦的藍源太空公司，趁這一甲子周年紀念日，拍賣一張預定7月20日啟航的太空之旅座位券；挑7月20日讓「新謝帕德號」火箭載人上太空，則是配合阿波羅11號登月紀念日。

富豪布蘭森的維京銀河公司預定明年首航平民上太空之旅，之前，他自己將從新墨西哥州基地試飛一趟火箭船升空、降落。

馬斯克的太空探索公司9月將把一位富豪和富豪贊助的幸運乘客送上太空，明年1月進一步把三名付費富商載到國際太空站「實習」當太空人。

太空總署太空人金布勞(Shane Kimbrough)5日從國際太空站向地球「村民」表示，太空人很喜歡太空「這令人難以置信的東西，我們更希望更多人也可(像我們一樣)經驗太空」。

當年37歲的謝帕德搭乘「自由7號」太空艙平安降落大西洋後20天，甘迺迪總統保證在1960年代結束前，將人類送到月亮並且安全返航。他於1969年7月實現諾言，讓阿波羅11號載著阿姆斯壯和艾德林踏上月球。

謝帕德於1971年擔任阿波羅14號指揮官，成為史上第五個踏足月球的人，還寫下唯一在月球打高爾夫球的記錄。他於1998年去世。

蘇聯的加賈林( Yuri Gagarin)比謝帕德早三個禮拜抵達太空，搶走了美國人「首闖」太空的光環。此後，至少來到太空邊緣的人類，累計已有579人，其中將近三分之二是美國人，俄國人約占20%；90%是男性，且白人為主。

創立太空政策研究所的喬治華盛頓大學退休教授羅格斯頓(John Logsdon)對浪漫刺激的太空探索轉變為冒險旅遊事業，語帶無奈的說，「這也算是進步吧」。

太空 美國 新墨西哥州

上一則

美軍非洲裔軍官比率低 最高將領籲改善

下一則

備用動力有瑕疵 波音737 MAX續停飛

延伸閱讀

向太空人學防疫 林琪兒：顧好自己才能貢獻群體

向太空人學防疫 林琪兒：顧好自己才能貢獻群體
貝佐斯太空公司拍賣首張太空之旅機票 7月20日啟航

貝佐斯太空公司拍賣首張太空之旅機票 7月20日啟航
MLB／太空人贖罪之旅啟航 洋基主場球迷噓爆花招百出

MLB／太空人贖罪之旅啟航 洋基主場球迷噓爆花招百出
私人恩怨？數兆商機？馬斯克、貝佐斯逐鹿太空圖什麼？

私人恩怨？數兆商機？馬斯克、貝佐斯逐鹿太空圖什麼？

熱門新聞

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達蓋茲（Melinda Gates）3日下午在推特宣布離婚，結束27年婚姻。(Getty Images)

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

2021-05-03 19:01
美國近期連續發生亞裔遭隨機攻擊事件，日前才傳出有台灣女性在紐約遭鐵槌攻擊，4日又驚傳有2名亞裔老婦在舊金山遭隨機刺殺，目前行兇男子已遭警方逮捕。截自推特

亞裔又遭攻擊…2老婦等公車 突遭「軍刀從背後刺殺」

2021-05-05 21:23
專家評估美國恐難如願達成「群體免疫」目標，群體免疫門檻現在至少應調整為80%人口具有抵抗力。(美聯社)

群體免疫目標 美國恐難如願

2021-05-03 11:34
印度爆發第二波疫情，醫院缺氧氣、缺人手問題十分嚴重。Getty Images

世界OnAir／印度疫情炸鍋 台灣女學生第一線直擊

2021-05-04 17:25
美國境內年輕人的確診病例與重症住院人數增加趨勢，原因不明。專家籲加強接種疫苗。圖為洛杉磯市疫接種站上月為年輕人施打輝瑞疫苗。(美聯社)

變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

2021-05-01 22:32
拜登總統今天在白宮發表演說時，表示美國支持放棄新冠疫苗的專利保護，激怒製藥大廠。(歐新社)

放棄疫苗專利？美藥廠生氣：供應鏈更弱 讓偽疫苗盛行

2021-05-05 20:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了