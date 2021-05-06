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就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

備用動力有瑕疵 波音737 MAX續停飛

編譯柯立偉／綜合5日電
波音公司737家族第四代成員737 MAX客機，今年4月9日因為電力問題，向多家航空公司發布「建議停飛部分737 MAX通知」。圖為阿拉斯加航空公司的波音737 MAX客機。(美聯社)
波音公司737家族第四代成員737 MAX客機，今年4月9日因為電力問題，向多家航空公司發布「建議停飛部分737 MAX通知」。圖為阿拉斯加航空公司的波音737 MAX客機。(美聯社)

波音公司737家族第四代成員737 MAX客機自2016年首飛以來波折不斷，先是2018年因為印尼獅子航空JT160及衣索比亞航空ET302號班機事故而全球停航；今年4月9日又因為電力問題，向西南航空、美國航空、聯合航空等多家航空公司發布「建議停飛部分737 MAX通知」；聯邦航空管理局(FAA)要求波音公司提供最新的研究報告，作為是否批准復飛的依據。

波音公司4月發布的建議停飛通知中表示，近期出廠的部分737 MAX客機駕駛艙的備用動力系統、系統安置點及電子儀表板三處有瑕疵；這個問題導致部分客機停飛，也讓波音公司交機時程延宕。

原本波音公司預計每架有電力問題的客機，只需花費數小時至數日徹底檢查及修理，但FAA對波音公司提出研究報告的要求後，目前不確定何時可讓MAX客機復飛。受影響的航空公司表示，希望波音公司能在本周內盡速公布維修指引。

FAA說，此次的停航事件，約影響109架現役的737 MAX客機。

未具名的消息人士指出，2014年競爭對手空中巴士推出耗油量降低15%的A320neo系列客機後，較低的耗油成本受到各大航空公司青睞，波音公司降低耗油量的壓力與日俱增；為提升產品競爭力，波音公司改變了以往客機的製造方法，可能是因為這套修正的標準作業流程尚不成熟，致出現瑕疵。

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