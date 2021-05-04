上周日搭機近167萬 疫後新高 業者促解除美英旅遊禁令

5月第一個周日，全美搭機乘客安檢人數近167萬人，雖遠低於2019年水準，卻創去年春季疫情爆發以來最高紀錄。圖為西南航空公司客機抵達休士頓後，旅客排隊下機。(美聯社)

5月第一個周日，全美搭機乘客安檢人數近167萬人，雖遠低於2019年水準，卻創去年春季疫情 爆發以來最高紀錄。

聯邦運輸安全局(Transportation Security Administration)公布數據顯示，2日全美搭機安檢人數是去年3月 12日空中交通開始減少以來最多的一天，不過，與2019年同時期周日人數相較，仍少了35%。

今年約從2月中旬開始，航空訂位數量增加，3月11日起，聯邦運輸安全局每天的搭機安檢人數都維持至少100萬人；依飛航目的地來看，度假地訂位最熱絡，利潤較高的商務旅遊目的地訂位情況依舊遠低於疫情爆發前。

政府種種限制也讓利潤豐厚的國際飛航嚴重受阻。

美國 和英國近50個旅遊團體敦促拜登總統和英國首相強生(Boris Johnson)解除兩國間的旅遊禁令，這些團體3日發出連署信表示，兩位領導人如果能在6月初七大工業國組織(G7)開會前宣布對兩國人民完全開放航空市場，最好不過了。

隨著全美越來越多人接種新冠疫苗 ，航空公司高階主管對夏季旅遊持謹慎樂觀態度；聯邦疾病防治中心(CDC)表示，已接種疫苗者在美國境內旅行是安全的，但仍繼續警告不要前往多數的海外國家。

聯邦運輸安全局上周展延航空公司要求乘客戴口罩的執行期，這項要求原訂5月11日到期，如今已展延至9月中旬。

機位預料將更客滿。達美航空(Delta Airlines)上周末終止封鎖中間座位的作法，這是全美基於安全考量而限制座位的最後一家航空公司。