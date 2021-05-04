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全民瘋股票 占美國家庭金融資產41% 創紀錄

編譯洪毅／綜合3日電
紓困案刺激股市上揚，大量民眾首次開始交易股票，也不再懼於股市動盪；截至今年4月，股票已占美國家庭金融資產的41%，創下歷史紀錄。圖為紐約證券交易所。(美聯社)
紓困案刺激股市上揚，大量民眾首次開始交易股票，也不再懼於股市動盪；截至今年4月，股票已占美國家庭金融資產的41%，創下歷史紀錄。圖為紐約證券交易所。(美聯社)

美國股票市場熱絡，散戶積極進場；「華爾街日報」報導，紓困案刺激股市上揚，提供民眾大量現金，去年新冠肺炎疫情爆發迄今，全國開通數百萬個新證券帳戶，大量民眾首次開始交易股票，也不再懼於股市動盪，因此截至今年4月，股票已占美國家庭金融資產的41%，創下歷史紀錄。

由於民眾對股市趨之若鶩，一些財務顧問、基金經理表示，現在有客戶會質疑為什麼投資組合還有收益率較低的債券；管理46億元的投顧公司Bel Air合夥人薩德金(David Sadkin)也表示，現在手頭較寬裕的客戶，股市占投資比重已從45%上升至65%，並減持債券。

軟體工程師蘭迪‧李(Randy Lee)表示，新冠疫情讓他擁有過去沒有的時間去鑽研股票，曾經操作期權，在幾個小時內，看到他的投資有二倍、三倍的回報。

散戶現在甚至已不怕股市動盪，美國銀行(Bank of America)上周發布報告指出，雖然近來基金及大型投資人從股市撤資，但散戶已連續九周淨買入；研究機構Vanda Research發現，史坦普500指數(S&P 500)上漲或下跌1%，散戶的買入規模是一樣的。

這是因為從過去十年的趨勢來看，拋售股票並無好處；例如醫師助理懷特(Damon White)在疫情中被迫休無薪假期間，透過抖音(TikTok)學習如何操作股票及期權交易；如今，雖然他已重回職場，但仍持續鑽研股市。

懷特現已投入逾40萬元在股市，之後還打算投資更多；懷特表示，這麼大額的資金看似讓人不安，不過如果速度夠快，股票隨時可以拋售，但「從長遠來看這是種損失」。

蘭迪‧李也對股市前景樂觀，尤其是看到科技業強勁的財報後，不過他也擔憂股市崩盤，因此雖然一開始著迷於期權交易，但也買入了如卡夫亨氏(Kraft Heinz)等「乏味」的股票，還買入一些加密貨幣；不過目前蘭迪李多數資金仍投入到股市。

薩德金也表示，為了滿足客戶加大投資股票的需求，也讓他們必須承擔的風險越來越大。

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