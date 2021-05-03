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「無依之地」拍攝地 盼電影帶動小鎮觀光

編譯徐薏茹╱綜合2日電
華裔導演趙婷(左)在「無依之地」於亞利桑納州拍攝期間，與女主角法蘭西絲麥朵曼互動。(美聯社)
華裔導演趙婷(左)在「無依之地」於亞利桑納州拍攝期間，與女主角法蘭西絲麥朵曼互動。(美聯社)

由華裔導演趙婷(Chloé Zhao)執導的電影無依之地」(Nomadland，又譯游牧人生) 贏得奧斯卡最佳影片，該部電影有一部分在亞利桑納州拉水晶鎮(Quartzsite)拍攝，有望為當地帶來朝聖電影的遊客，刺激小鎮觀光。

當地商家老闆貝茲(Phil Bates)告訴「亞利桑納共和報」(the Arizona Republic)，他計畫要販賣「無依之地」的T恤和電影周邊商品，貝茲說：「我看到這部電影獲獎了，那就像是，好樣的，這部電影真的成功了。」

根據「亞利桑納共和報」報導，2018年「無依之地」拍攝時並未引起當地居民太多注意，也未打擾該地的日常生活，大部分的場景都在10號州際公路南方中的的沙漠拍攝，水晶鎮則座落於公路北方，不過有兩間當地商家出現在電影裡。

在電影中的其中一幕，女主角法蘭西絲麥朵曼(Frances McDormand)和同台演出的大衛史崔森(David Strathairn)一起在水晶鎮的Quartzsite Yacht Club跳舞，該店是一間酒吧燒烤店，有現場音樂演出可聽；但根據店家Facebook粉絲專頁透露的消息，想去該店朝聖的遊客可能至少得等到10月才能造訪。

店家老闆賽萊克(MeMe Selleck)表示Quartzsite Yacht Club將於10月重新開張，她預計將販賣「無依之地」的商品，並銷售更多會員資格，每個49.99元，另外，演唱電影歌曲「Quartzsite Vendor Blues」的歌手米勒(Donnie Miller)也將回到店家演出。

賽萊克說：「因為這部電影和它的話題熱度，我一直收到許多訊息，我認為這對鎮上的人們來說會是非常正向的。」

而在電影中由一名男子溫納(Paul Winer)演奏的鋼琴則位於當地書店「Reader’s Oasis bookstore」旁的小音樂廳內；溫納的妻子說當時電影場勘人員聽到溫納的鋼琴演奏並將錄下影片寄給趙婷，趙婷決定讓溫納在電影中演出，遺憾的是溫納已於去年11月因病過世，無法親眼看見自己在電影中的演出。

電影 無依之地 趙婷

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