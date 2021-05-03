全美人口增長降至大蕭條水平 猶他、愛達荷卻逆勢成長

猶他州過去10年人口快速增長，該州人口增長最大動力是新生兒。圖為一對猶他州夫婦抱著幼女。(美聯社)

儘管全美人口增長降至經濟大蕭條以來最低水平，但猶他州 和愛達荷州 這兩個西部州的人口，卻都逆勢增長。過去十年來，猶他州主要靠著新生兒出生人數多，成為全美人口增長最快的州；鄰近的愛達荷州則因加州等地外流居民遷入，人口增長率全美第二高。

這兩個夾在洛磯山脈和西海岸之間的州，過去一直人口稀少，如今因人口擴張，經濟快速成長，卻也造成房價上漲、生活成本急劇上升、基礎設施建設不足等問題，令人擔憂長此以往可能威脅生活品質。領導者面臨的挑戰是，如何確保人口持續成長，不讓家庭生活成本急劇攀升失控，並保障自然資源不受擠壓，畢竟那正是吸引外來人口的原因之一。

根據人口普查局美國 社區調查(Census Bureau’s American Community Survey)數據，愛達荷州60%的人口增長來自2010年至2019年遷居來此的人口；其中五分之一來自加州，許多退休者為找尋較低房價，來到這片美國大陸最原始的荒野之地。

愛達荷州建築承包商協會(Building Contractors Association)執行長拉厄爾(Bill Rauer)說，「我從沒見過這樣的事；建商都忙得不可開交。」

猶他州的人口增長率高達18.4％，是全國人口增長率的兩倍多；該州人口增長最大動力是新生兒。猶他州是耶穌基督後期聖徒教會(Church of Jesus Christ of Latter-day Saints)根據地，此信仰極重視家庭，讓該州成為美國出生率最高、家庭住戶最多、人口最年輕的一個州。2019年全美人口平均年齡為38歲，猶他州只有31歲。

猶他州過去10年人口擴張，經濟快速增長，也造成房價上漲。圖為鹽湖城郊區房屋。(美聯社)

儘管近年來猶他州生育率有所下降，但自然增長仍占猶他州人口增長70％。猶他大學加德納(Kem C. Gardner)政策研究所高級研究分析師貝特曼（Mallory Bateman）表示：「我們的平均年齡比大多數州年輕得多，兒童數量也多於大多數的州。」此外，人口移入的情況，在猶他州也很可觀。

人口增長有助於推動經濟，新冠疫情期間，猶他州和愛達荷州均是失業率最低的州。但2019年猶他州房價飆升近11％，收入增長卻不到4％；年輕人很難再像父母一代那樣輕鬆擁有自己的房子。

猶他州民主黨籍眾議員戴利-普羅沃斯特(Jennifer Dailey-Provost)提到，過去20年來，因生活成本增加，許多中產階級鄰居搬離了鹽湖城市中心。她說，「雙薪家庭收入如果少於15萬至20萬元，就買不起房子。照理說，那樣的收入應生活得不錯才對」。

猶他州過去10年人口擴張，經濟快速增長，也造成房價上漲。圖為鹽湖城郊區景觀。(美聯社)

由共和黨主導的猶他州，議員正設法採取措施解決住房危機，其中包括撥出數百萬元增加和維護平價住房。

與此同時，過去十年來，猶他州和愛達荷州的種族和族裔發展都更加多元化，但程度仍不及全國步調。