「冰與火」女星比安科 告搖滾歌手曼森性虐

英國女星艾斯米·比安科(左)對美國搖滾歌手、音樂製作人兼導演瑪麗蓮·曼森(右)興訟,控告他性、身體和情感虐待。(美聯社)

熱門影集「冰與火之歌:權力遊戲」(Game of Thrones)演員艾斯米·比安科(Esmé Bianco)4月30日向洛杉磯 聯邦法院提起訴訟,指控美國搖滾歌手、音樂製作人兼導演瑪麗蓮·曼森(Marilyn Manson),對她進行身體、心理、性和情感上的虐待;曼森律師則稱,這些指控「都可被證明是錯的」。

比安科指控曼森違反人口販運法,將她從英國帶到加州,假稱要她在音樂錄影帶和電影 中演出,卻從未實現。

訴訟聲稱,2009年,真名為布萊恩‧華納(Brian Warner)的曼森將比安科帶到洛杉磯,為「我要像在電影裡演的那樣殺死你」(I want to kill you like they do in the movies)這首歌拍攝影片。曼森把比安科留在家裡,不讓她吃東西和睡覺,給她酒和毒品,將她鎖在臥室、鞭打她、電擊她,還試圖強迫她與另一女子性交,並威脅要進她房間強暴她;至於曼森用手機為比安科拍的音樂錄影片,則從未對外發表。

訴訟稱,曼森和比安科於2009年開始遠距戀愛關係,曼森2011年再次將比安科帶到洛杉磯,說要她在他劇情長片「幻影」(Phantasmagoria)中演出,結果也未實現;曼森當時不准比安科未經許可離開他公寓,還拿斧頭追她、持刀將她割傷,未經她同意就將割傷照片放上網路。

訴訟指稱,「比安科花了數年時間來了解曼森對她身體、性、心理和情感虐待的程度。她的職業生涯因心理健康狀況惡化而受影響,至今仍要面對複雜的創傷後症候群、焦慮症、抑鬱症和驚恐發作。」

曼森的律師金恩(Howard E. King)說,「這些指控都可被證明是錯的。比安科和她的律師索求巨額錢財。我們將在法庭大力反駁這些指控。」

比安科在HBO「權力遊戲」前三季扮演羅斯(Ros);她曾在2月公開指控曼森。曼森最早先是遭女演員舊愛伊雯瑞秋伍德(Evan Rachel Wood)於社群媒體 指控他對她洗腦和誘姦,隨即有幾位女性出來砲轟他的過往惡行,唱片公司和經紀人均宣告不再與曼森合作,已敲定的影集也將他踢除。

洛杉磯郡警方2月曾表示,正在調查曼森2009年至2011年在西好萊塢的家庭暴力指控。