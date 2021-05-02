我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3匪搶金山華埠珠寶店 與警局長僅隔一條街

影／威州賭場爆槍響 至少1死5傷 兇嫌傳遭警擊斃

「發暈」奧斯卡女星杜卡克斯去世 享年89歲

記者胡玉立／綜合報導
奧斯卡獎得主奧林匹亞·杜卡克斯(左)1日去世，享年89歲。圖為她於1988年1月24日和電影「發暈」中的「女兒」雪兒(右)同獲金球獎後合影。(美聯社)
奧斯卡獎得主奧林匹亞·杜卡克斯(左)1日去世，享年89歲。圖為她於1988年1月24日和電影「發暈」中的「女兒」雪兒(右)同獲金球獎後合影。(美聯社)

以1987年浪漫喜劇「發暈」(Moonstruck，另譯「月滿抱佳人」)獲奧斯卡最佳女配角獎的老牌演員奧林匹亞·杜卡克斯(Olympia Dukakis)，1日上午在紐約市家中過世，享年89歲。

杜卡克斯在「發暈」電影中，飾演女主角雪兒(Cher)的母親；雪兒則以該片贏得奧斯卡最佳女主角獎。

杜卡克斯拿下奧斯卡女配角獎前的演出經歷堪稱曲折，先是編劇諾拉．艾芙倫(Nora Ephron)推薦她飾演1986年電影「心火」(Heartburn)女主角梅麗史翠普(Meryl Streep)的母親，結果電影殺青後她的戲分被刪光；導演尼克斯為彌補她，找她演出熱門舞台劇Social Security；「發暈」導演諾曼·傑威森(Norman Jewison)因此相中她扮演雪兒的母親。

奧林匹亞·杜卡克斯曾稱「1988年是杜卡克斯年」，那年她的堂兄、麻州州長杜卡克斯(Michael S. Dukakis)成為民主黨總統候選人；在頒獎典禮上，她高舉奧斯卡獎盃高喊：「好耶，麥克，我們一起出發吧！」

奧林匹亞·杜卡克斯從小就渴望成為演員，然而，在波士頓大學學戲劇的第一次登台演出經驗卻是場災難，因為她在舞台上說不出話來，她的一位老師協助治癒了她的舞台恐懼症；1960年，她首度在外百老滙亮相。

拿下最佳女配角獎後，她在多部電影中扮演母親角色。最近的作品包括2019年電視短劇「城市的故事」(Tales of the City)和即將上映的電影「莫忘」(Not to Forget)。然而，舞台劇，是她的初戀。她曾說「我的野心不是贏得奧斯卡獎，而是演出很棒的角色。」

她與演員佐里奇(Louis Zorich)結婚，育有三個孩子；佐里奇於2018年1月去世，享年93歲。

奧斯卡獎得主奧林匹亞·杜卡克斯(右)1日去世，享年89歲。圖為她1988年2月2...
奧斯卡獎得主奧林匹亞·杜卡克斯(右)1日去世，享年89歲。圖為她1988年2月23日和時任麻州州長的堂兄杜卡克斯(左)共同出席一項在紐約舉行的慈善活動。(美聯社)

奧斯卡獎 電影 舞台劇

上一則

謀殺案翻盤 還坐5年牢 北卡男獲特赦

下一則

「冰與火」女星比安科 告搖滾歌手曼森性虐

延伸閱讀

舊金山機場 疫後客流量復甦緩慢

舊金山機場 疫後客流量復甦緩慢
趙婷創奧斯卡歷史 凸顯好萊塢亞裔女力

趙婷創奧斯卡歷史 凸顯好萊塢亞裔女力
恭喜「那個女孩」 趙婷得奧斯卡 被中國消音

恭喜「那個女孩」 趙婷得奧斯卡 被中國消音
德國CureVac疫苗向瑞士提出審核申請

德國CureVac疫苗向瑞士提出審核申請

熱門新聞

圖為一名婦女走進夏威夷檀香山的國際機場，旁邊的看板上顯示戴口罩的要求。美聯社

已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡

2021-04-29 12:21
全美出現7157個「突破式感染」案例，但專家認為不應解讀為新冠疫苗無效，免疫系統需數周產生抗體。圖為醫生給民眾接種疫苗。(Getty Images)

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

2021-04-26 22:32
舒潔衛生紙製造商金百利克拉克公司表示，因為去年的衛生紙之亂等因素，上季銷售表現寫下10年來最差。 美聯社

衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差

2021-04-24 12:45
台北出生的徐若冰（Heidi Shyu）可望出任拜登政府負責研發和工程的國防次長。若徐若冰通過提名，將創亞裔美國人在國防部文官系統的最高紀錄。(聯合報系資料照片)

盧沛寧、徐若冰 2華裔將出任國安要職

2021-04-27 23:05
美國將再有一劑新的新冠疫苗NOVAVAX尋求緊急授權使用。(路透)

Novavax疫苗年底前獲緊急授權 效果同輝瑞、莫德納

2021-04-27 22:08
國土安全部長梅奧卡斯。（路透）

換Real ID截期再延 2023年5月3日前可用舊版身分證登機

2021-04-27 16:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗
54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹
才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

才送餐半個月 華裔外賣郎命喪車輪下

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」
4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高

4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高