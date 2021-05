「發暈」奧斯卡女星杜卡克斯去世 享年89歲

奧斯卡獎得主奧林匹亞·杜卡克斯(左)1日去世,享年89歲。圖為她於1988年1月24日和電影「發暈」中的「女兒」雪兒(右)同獲金球獎後合影。(美聯社)

以1987年浪漫喜劇「發暈」(Moonstruck,另譯「月滿抱佳人」)獲奧斯卡最佳女配角獎的老牌演員奧林匹亞·杜卡克斯(Olympia Dukakis),1日上午在紐約市家中過世,享年89歲。

杜卡克斯在「發暈」電影 中,飾演女主角雪兒(Cher)的母親;雪兒則以該片贏得奧斯卡最佳女主角獎。

杜卡克斯拿下奧斯卡女配角獎前的演出經歷堪稱曲折,先是編劇諾拉.艾芙倫(Nora Ephron)推薦她飾演1986年電影「心火」(Heartburn)女主角梅麗史翠普(Meryl Streep)的母親,結果電影殺青後她的戲分被刪光;導演尼克斯為彌補她,找她演出熱門舞台劇 Social Security;「發暈」導演諾曼·傑威森(Norman Jewison)因此相中她扮演雪兒的母親。

奧林匹亞·杜卡克斯曾稱「1988年是杜卡克斯年」,那年她的堂兄、麻州州長杜卡克斯(Michael S. Dukakis)成為民主黨總統候選人;在頒獎典禮上,她高舉奧斯卡獎 盃高喊:「好耶,麥克,我們一起出發吧!」

奧林匹亞·杜卡克斯從小就渴望成為演員,然而,在波士頓大學學戲劇的第一次登台演出經驗卻是場災難,因為她在舞台上說不出話來,她的一位老師協助治癒了她的舞台恐懼症;1960年,她首度在外百老滙亮相。

拿下最佳女配角獎後,她在多部電影中扮演母親角色。最近的作品包括2019年電視短劇「城市的故事」(Tales of the City)和即將上映的電影「莫忘」(Not to Forget)。然而,舞台劇,是她的初戀。她曾說「我的野心不是贏得奧斯卡獎,而是演出很棒的角色。」

她與演員佐里奇(Louis Zorich)結婚,育有三個孩子;佐里奇於2018年1月去世,享年93歲。