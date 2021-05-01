跨境洗錢 華人首腦判14年 客戶全是墨西哥毒梟

林石鳳將毒販交付的34萬元現金，拍照後傳到中國的負責單位，然後由對方將等值人民幣存入自己帳戶再轉給委託洗錢者的帳戶，接下來再匯至墨西哥。 (U.S District Court trial exhibit)

透過多年的佈線、跟蹤，聯邦緝毒局(Drug Enforcement Administration，DEA)破獲芝加哥 、紐約華人洗錢集團，首腦之一的中國 籍甘賢兵(Xianbing Gan，51歲，以下均為音譯)日前在芝加哥聯邦法院判處14年監禁，甘賢兵據信為第一位在美國受審及認罪的華人洗錢集團核心人物。

法院資料顯示，由於中國人經營的洗錢服務「速度快、收費低」，過去五年來，已成為墨西哥 毒梟的主要管道，光在2016與2017年間，甘賢兵帶領的組織，至少經手墨西哥毒販所得4800萬元，透過金融操作轉為合法資金。

前緝毒局主管吉佛瑞(Mark Giuffre)說，探員從2015年下半年開始，留意到芝加哥墨西哥裔聚居的小村區、西塞羅、奧羅拉等城鎮的華人商家，成為面交販毒所得現金的地點，調查發現墨西哥毒梟逐漸將「洗錢」業務轉給中國人負責。

緝毒局能夠順利調查相關案件，得力於也是洗錢集團成員之一的新加坡裔林石鳳(Seok Pheng Lim，42歲)的協助，根據法院文件，林於2019年底，向緝毒局承認自己是芝加哥、紐約洗錢網絡的成員，並在緝毒局要求下，出面聯繫中國洗錢經紀商，開啟執法人員的深入調查。

中間人將所收到的美元現金換成等額人民幣，然後從中國的銀行帳戶，轉到委託洗錢者在中國的銀行帳戶，完全不需要通過美國金融系統，這種稱為「鏡子交換」(mirror swap)的洗錢方式，大約只要三小時就能完成。

聯邦探員表示，這些存入委託洗錢者中國銀行的人民幣，接著會以公司行號付款名義轉到墨西哥的銀行帳戶，不會顯示美元換成人民幣的書面紀錄。

51歲的甘賢兵因參與洗錢，被判刑14年。 (法院提供)

林石鳳陳述，她每個月協助毒販洗錢300萬美元，佣金為1萬5000元(0.5%)，她原來在中國從事鞋子生意，目前在等待量刑，不過，檢察官說，林因擔任臥底，應該會獲判緩刑。

因為林石鳳指證而遭逮捕的甘賢兵，為該洗錢集團的首腦之一，甘在2018年從墨西哥飛往香港於洛杉磯轉機時被捕，法庭文件顯示，他是因為在墨西哥的瓜達拉哈拉 (Guadalajara)居住時，協助非法轉帳的罪名遭拘捕。

甘賢兵的律師說，被告原本在中國做鞋子生意，也因此認識林石鳳，2011年，他利用賺來的錢，在瓜達拉哈拉開了一家海鮮出口公司，後來發現透過出口公司，可以幫當地人避開墨西哥銀行限制，從中國匯款，也可從中收取佣金，「他是在不知情的情況下，參與了販毒集團的洗錢」。