農業部鼓勵多吃乳製品 醫師團體提告：只是為了業者利益

農業部敦促民眾多多食用牛奶、奶酪等乳製品，被醫界人士告上法院。(Getty Images)

農業部 敦促民眾多多食用牛奶 、奶酪等乳製品，被醫界人士告上法院，指稱農業部12月推出的飲食指南，建議每天食用三份乳製品，與當前科學及醫學知識相抵觸，也危害了全美四分之一乳糖不耐症人口。

28日於加州北區地方法院對農業部提起聯邦訴訟的三名醫生還指責農業部關注的是肉類和奶品業的利益，而不是民眾的健康。

農業部(USDA)發言人則表示，「飲食指南就是個指南，是根據現有最佳科學研究提供指引。此指南了解不是所有人都食用乳製品，所以明確提供替代品相關訊息。」

伊利諾伊州巴靈頓(Barrington)家庭醫生加爾格(Ashwani Garg)表示，許多有色人種無法消化乳糖(乳製品中的主要碳水化合物)，其中包括95％的亞裔；食用乳製品會引起腹瀉、疼痛和其他消化系統症狀。

三位醫生與推廣植物性飲食的非營利組織「負責任醫學醫師協會」(Physicians Committee for Responsible Medicine)一起提告；其中，薩加滿都家庭醫生弗雷斯特(Donald Forrester)表示，「農業部聲明正是其行為有利益衝突的最佳證明；即使沒有令人信服的證據，仍指『大多數人會因增加乳製品攝取量受益』」。

農業部發言人表示，美國 飲食指南( Dietary Guidelines for Americans)每五年發布一次，負責任醫學醫師協會曾對前兩份飲食指南提起訴訟，但訟案均被駁回。

政府根據美國飲食指南管理食品援助計畫和學校午餐。該指南在許多方面影響學校午餐；例如，若要學校提供植物性牛奶替代品，學生須出示相關殘疾的醫生紀錄；學校不能以水代替牛奶。對許多有乳糖不耐症的小學生來說，可能是個問題。

加爾格說，「美國醫學協會(American Medical Association，AMA)會議幾年前曾呼籲學校提供以植物為基礎的選擇；我們的健康政策應與種族和醫療保健需求一致」。

AMA並非監管機關，但曾建議學校午餐計畫取消「兒童出示殘疾證明或特殊醫療或飲食需要」才能取得牛奶替代品的要求；也呼籲USDA飲食指南，應指明依個人飲食需求來選擇肉類和奶製品。

來自五代奶農家庭的哈佛大學陳氏公共衛生學院流行病學和營養學教授威利特(Walter Willett)表示，美國目前的牛奶消費量僅為每人每天1.5份，農業部建議每人每天食用三份乳製品，「有誤導且不負責任」。