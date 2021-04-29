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登月太空人柯林斯90歲癌逝 吩咐墓誌銘刻「運氣好」

記者張聲肇／綜合報導
1969年參與人類首度登月任務的太空人柯林斯28日因癌症去世，享年90歲。(美聯社)
1969年參與人類首度登月任務的太空人柯林斯28日因癌症去世，享年90歲。(美聯社)

1969年參與人類首度登月任務的太空人柯林斯(Michael Collins)28日因癌症去世，享年90歲；他在世時不耐被當作名流景仰，對訪問他的媒體表示，他的一生10%靠計畫，90%靠運氣，可在「我的墓碑上加上『運氣好』這幾個字」。

柯林斯和阿姆斯壯(Neil Armstrong)、艾德林(Buzz Aldrin)同出阿波羅11號登月任務，兩位同伴踏上月球，他負責駕駛太空艙繞月飛行等候兩人，他一方面通知兩人「放輕鬆」，自己卻要牢記有117頁之多的繞月飛行可能遇到的突發狀況處理方法，深恐把兩人丟下，獨自一人返回地球。

柯林斯繞月3.5小時，有一半以上的時間跟月球上的阿姆斯壯和艾德林都無法連絡，也無法和地球聯絡，經歷了「亞當以來最寂寞的人」的滋味。

三人順利返航後，都獲頒總統自由勳章；他名氣雖然不像阿姆斯壯和艾德林真正踏上月球的太空人那麼大，卻懂得收斂自我，不像那兩位還爭誰先踏出那一步，也不像已於2012年棄世的阿姆斯壯後來避不見人，或艾德林長時間酗酒。

了解支援登月同伴角色重要性的人對柯林斯最有敬意，1927年駕駛單翼飛機成功完成單人不著陸飛行橫跨大西洋的林白(Charles A. Lindbergh)就是其中一位，不僅寫信恭賀柯林斯，還替他的回憶錄「傳續火把的人」(Carrying the Fire)寫序。

林白寫信給柯林斯，表達對他單獨等候同伴返艙時刻的心情，極有同感，因為他單獨飛越大西洋的時候，也經歷過同樣的寂寞，「對獨自在繞月軌道上的你，感覺比對在月亮上的太空人，還更親近」。

柯林斯一生做一件事：鼓勵探索太空，不但著書立說，還擔任史密森尼國家航空與太空博物館創會館長，獲頒國會金質勳章，1982年以少將軍階從空軍預備部隊退休

他曾這樣對生活雜誌形容當試飛員的實況：一般人以為我們是待在火熱的飛行艙內，在離心狀態下飛繞到眼球快要掉出來的人，事實是，我們要搞清楚一系列極端複雜的機器，同時學會萬一其中哪一部分不像書本中說的那樣時，該怎麼辦。

柯林斯1957年和派翠霞‧芬尼根結婚，育有二女一男，太太於2014年離世，兒子更早於10年就死亡。

2009年他接受NASA訪問時表示，英雄很多也該受景仰，但別把太空人當英雄、名人，「我們非常認真，想要盡善盡美，但那是我們的本分」。

他說，登月三人組都是1930年出生，幾乎同時來到地球，都經過危險任務活了下來，「至少我的情況是，10%靠精明的計畫，90%純粹靠運氣。把『運氣好』刻在我的墓碑上吧」。

1969年美國太空人首度成功登月返回地球後，時任尼克森總統(背對鏡頭者)於當年7...
1969年美國太空人首度成功登月返回地球後，時任尼克森總統(背對鏡頭者)於當年7月24日探視在隔離艙內的三名空人。左起為阿姆斯壯、柯林斯、艾德林。(美聯社)

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