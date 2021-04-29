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20年變化大…太空旅行趨常態 票價不再貴到2000萬

記者張聲肇／綜合報導
2001年8月，富商丹尼斯‧迪多付了2000萬元，成為世上第一位平民「太空觀光」，繼迪多之後，僅七人付費上太空；專家預估，今後12個月，人數就可能翻倍。(美聯社)
2001年8月，富商丹尼斯‧迪多付了2000萬元，成為世上第一位平民「太空觀光」，繼迪多之後，僅七人付費上太空；專家預估，今後12個月，人數就可能翻倍。(美聯社)

2001年4月28日，富商丹尼斯‧迪多(Dennis Tito)付了2000萬元，搭乘俄國的聯盟號太空船進入國際太空站，寫下世上第一位平民「太空觀光」紀錄；20年後，由俄國獨攬太空旅遊生意的局面，將被英美民間太空公司打破。

過去20年，僅七人付費上太空；專家預估，未來一年人數可能翻倍；而運載新一批平民旅客上太空的，不是美國太空總署(NASA)，而是富豪企業家創辦的民間太空公司。

英國富豪布蘭森(Richard Branson)創立維琴銀河公司，不純粹是為了做太空旅遊生意，也為了展現他自己的冒險精神。他買下「太空船1號」，就擁有了世上第一艘可重複使用的太空船；他的公司一直在努力研發可以載更多人的「太空船2號」，希望運載六人往返地球軌道。

維琴銀河原定2009年展開太空之旅，但事與願違；2014年一次墜毀事件更大挫布蘭森的理想。

馬斯克2002年創辦太空探索公司(SpaceX)目的更高遠，要讓人類移民火星，研發出可重複使用的飛鷹9號火箭和飛龍號太空船，運載有錢的太空觀光客，是他籌集資金的手段之一。

亞馬遜網購商貝佐斯受物理學家歐尼爾(Gerard O'Neill)的啟發，於2004年創辦藍源太空公司，「新謝帕德」號已於2015年試飛完成。

目前只有太空探索公司提出具體民間觀光行程，第一個預定今年9月出發，經費由億萬富翁艾薩克曼(Jared Isaacman)包辦，第二個明年升空，由德州的Axiom Space公司籌組。這包含在太空站「住宿」的旅程，收費5500萬美元，引發加劇貧富不均的批評。

相形之下，藍源和維珍銀河較短程也較低空的地球軌道之旅，票價訂在20萬到25萬元之間，更加「平民化」；20年前迪多付出的一張票價，藍源宣稱「過不久」即將出發的太空之旅，可飛100趟。

太空 觀光 俄國

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