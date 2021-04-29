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編造賀錦麗書贈無證童 紐郵記者辭職：長官逼寫假新聞

編譯潘勛／綜合28日電
「紐約郵報」一名資深記者日前報導無證兒童入美後獲贈之物中，有副總統賀錦麗的童書「遍地都有超級英雄」；但該記者27日表示，自己被長官逼迫寫下該不實新聞，為此她已辭職。圖為賀錦麗任副總統前，向小朋友介紹該書。(取自YouTube)
「紐約郵報」一名資深記者日前報導無證兒童入美後獲贈之物中，有副總統賀錦麗的童書「遍地都有超級英雄」；但該記者27日表示，自己被長官逼迫寫下該不實新聞，為此她已辭職。圖為賀錦麗任副總統前，向小朋友介紹該書。(取自YouTube)

紐約郵報」(NYP)日前刊出資深記者勞拉‧義大利安諾(Laura Italiano)撰寫的新聞，指無證兒童入美後獲贈之物中，有副總統賀錦麗的童書；新聞一出，共和黨要角立即瘋傳，為稅金如此使用而義憤填膺，但義大利安諾27日推文表示，她被長官逼迫，寫下該不實新聞，為此她已辭職。

「華盛頓郵報」報導，紐約郵報24日在其官網首頁刊出義大利安諾所撰的新聞，指無證移民兒童准入美國後，在收容中心獲贈的東西裡有賀錦麗2019年所撰童書「遍地都有超級英雄」(Superheroes Are Everywhere)。

「紐郵」刊出最初報導後，保守派媒體立即瘋傳；多位共和黨要角表示，人民的稅金可能被用來假公濟私；白宮發言人也被媒體「拷打逼問」。

然而到27日下午，「紐郵」官網用一個句子在原始網頁文章底下承認，內容幾乎全為不實；該句子全文寫道，「編按：原版新聞表示，無證移民小孩獲贈的禮包中，有賀錦麗的書，目前內容得以更新，指出僅知只有一個孩子獲贈那本書」。

事實上到底有沒小孩拿到一本賀錦麗童書，仍未可知；路透上周拍到加州長灘(Long Beach)市收容中心有個空床上，擺著一本賀錦麗書籍，但還有很多東西如玩具及衣物；長灘市官員表示，東西全是市民發動而捐來的，公帑半毛錢也未用在購買那些東西。

「紐郵」派另位記者寫後續報導，26日宣稱已有「數千冊」賀錦麗書籍贈給孩子們；白宮發言人莎奇被逼問賀錦麗是否可能因送書而賺到版稅，只能回答說「沒有答案」。

義大利安諾27日下午在自己的推特撰文說，「有關賀錦麗的新聞內容不實。我是被迫寫的，未能大力抗拒不寫，是我的錯，為此到了決裂點」。

「華郵」事實查核記者27日晨間駁斥兩篇報導，「紐郵」的報導數小時後便消失，並未提出任何解釋。

但「紐郵」更正稿出得太慢，保守派傳媒及社群媒體已連珠砲般發出不實消息；福斯新聞網(Fox News)據以撰寫報導，周六、日刊在網路版，直到27日下午才更正說，現已知只有一本捐贈書。

賀錦麗 義大利 紐約

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