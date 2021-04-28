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治類鴉片癮病患 開藥規定放寬 免接受戒毒輔導

記者張聲肇╱綜合報導
為了提高治療類鴉片藥物成癮效率，拜登政府27日宣布放寬醫界開丁丙諾啡(圖)的規定。(美聯社)
為了提高治療類鴉片藥物成癮效率，拜登政府27日宣布放寬醫界開丁丙諾啡(圖)的規定。(美聯社)

為了提高治療類鴉片藥物成癮效率，拜登政府27日宣布放寬醫界開藥方的規定，也不再規定醫師要把病患轉到戒毒輔導所。

此一政策意謂醫護人員不須接受額外訓練，就可直接開出遏止毒癮的標準藥方-丁丙諾啡(Buprenorphine)。這治癮減痛藥，市面上以「速百騰」(subutex)等名稱販售。

新規定讓醫師可一口氣對30名病患開出丁丙諾啡藥丸或膠膜，吞服或舌下含著溶解即可。本處方每個月約需100元，常見的品牌是速百誦(Suboxone)。同時對30人以上開立藥方，仍受到嚴格限制。

類鴉片藥物對腦部發生作用，停用會讓人仿如重感冒、痙攣、冒汗、焦慮、失眠，藥癮發作時，患者會情不自禁想恢復吸毒。

丁丙諾啡的好處是，讓本來依賴強烈止痛藥或海洛因等禁藥的人，輕易接軌到較小劑量的止痛劑或合法的類鴉片藥物。

新規定也讓醫師之外的護理人員如護士、醫師助理、助產士等不用接受特別訓練，也可開具丁丙諾啡藥方。

美國醫學會類鴉片藥物專案小組組長哈里斯(Patrice Harris)歡迎此舉，同時呼籲國會進一步移除開具丁丙諾啡藥方的障礙。

川普政府末期本來打算放鬆規定，但當時只針對執業醫師放寬開藥資格。

約翰霍普金斯大學公衛學院研究員沙隆納(Brendan Saloner)說，放寬開藥權限可讓醫療人員更方便提供治療，有助醫院、監獄、診所等毒癮病患常見的地方，發揮應有的功效。

原來的規定制定於2000年，目的在於防弊；太容易取得遏制毒癮的藥，會有用藥氾濫之虞，但很少醫生願意花時間接受額外訓練，取得開藥資格，以至於全國各地，病人急求醫，醫生卻愛莫能助，典型的因噎廢食。

吸毒過量致死人數在新冠疫情期間上升，去年9月底為止的12個月內，共9萬人死於使用過多劑量類鴉片藥物等，這是歷來最高的一年記錄。

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