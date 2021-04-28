我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有聽到骨折聲嗎」科州警虐打失智婦的集體警暴事件

拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭不加稅

換發真實身分證截期再延 2023年5月3日前可用舊版登機

記者羅曉媛／華盛頓報導

國土安全部(DHS)部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)27日宣布延後更換「真實身分證」(REAL ID)駕照或身分證件的截止日期，將從原先的2021年10月1日延至2023年5月3日，意味著在此之前，18歲以上的美國境內航班旅客，仍可憑舊版身分證登機。

梅奧卡斯表示，新冠疫情嚴重影響各州換發REAL ID的進度，還有許多駕照換發機構未完全恢復作業；國土安全部近期將發布臨時最終法規(final rule)，修改對REAL ID的執法時間。

根據新規，2023年5月3日起，18歲以上的美國境內航班旅客，安檢時須出示REAL ID的駕照、身分證或由運輸安全管理局(TSA)認可的身分證明。

「真實身分證法案」(REAL ID Act)覆蓋的全美50個州、華盛頓特區以及四個美屬領地，目前正遵守REAL ID安全標準，核發駕照和身分證明，但同時，許多州的證件辦理機構在疫情期間僅限預約服務，並推遲換過期證件，限制了推進REAL ID的進度。

國土安全部指，這導致全美由州政府發放的駕照或身分證只有43%符合REAL ID標準，該部門及各州也需要時間執行「真實身分證現代化法案」(REAL ID Modernization Act)的相關要求，例如允許提交電子版文件以便加速辦理時間等，因此決定延後換發時限。

了解REAL ID詳情：www.dhs.gov/real-id。

駕照 國土安全部 美國

上一則

覃樹人與檢達成認罪協議 承認走私美國海洋技術至中國

延伸閱讀

世界晚報／CDC：完成疫苗接種 戶外活動可不戴口罩

世界晚報／CDC：完成疫苗接種 戶外活動可不戴口罩
換Real ID截期再延 2023年5月3日前可用舊版身分證登機

換Real ID截期再延 2023年5月3日前可用舊版身分證登機
紐約州駕照筆試 可在線進行

紐約州駕照筆試 可在線進行
駕照吊扣仍上路 麻州擬加重處罰

駕照吊扣仍上路 麻州擬加重處罰

熱門新聞

全美出現7157個「突破式感染」案例，但專家認為不應解讀為新冠疫苗無效，免疫系統需數周產生抗體。圖為醫生給民眾接種疫苗。(Getty Images)

剛接種≠免疫 全美7157例「突破式感染」 染疫者後悔

2021-04-26 22:32
美國國務院提高旅遊警示，再增加至少再增116國「不要旅行」名單。(路透)

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

2021-04-21 21:58
力挺前總統川普的歌手努金特在臉書直播宣布確診「中國屎」的新冠病毒後，引來日裔男星武井穗鄉的批評。(美聯社)

反對打疫苗…川粉歌手染疫 直播稱「染中國屎 快死了」

2021-04-20 21:29
舒潔衛生紙製造商金百利克拉克公司表示，因為去年的衛生紙之亂等因素，上季銷售表現寫下10年來最差。 美聯社

衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差

2021-04-24 12:45
亞城槍案罹難者馮道有由於在美沒有親人，亞城華人互助會伸出援手，為她辦理後事。(記者林昱瑄／攝影)

世界OnAir／在按摩女喪禮現場 看見底層移民命運縮影

2021-04-20 16:18

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

2021-04-20 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻
CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩

CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩
中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題

中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題
8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國

8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國
天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗

天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗