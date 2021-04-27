少女社媒罵髒話是言論自由？ 官司打到最高院

高中生布蘭迪‧李維為了發洩情緒，在社群網站Snapchat發文當中使用髒話，整起事件後來卻演變成逾半世紀以來，最高法院對於學生言論自由的最重要案件。圖為李維和同學在Snapchat的照片中伸出中指。(美聯社)

心情極度低落之際，當年14歲的高中生布蘭迪‧李維(Brandi Levy)為了發洩情緒，在社群網站 Snapchat發文當中使用髒話，整起事件後來卻演變成逾半世紀以來，最高法院對於學生言論自由的最重要案件，判決結果關係著公立學校 校方是否有權懲處學生在非上課日的發表言論。

受到疫情 影響，全美各地許多學校改為網路上課，加上近年來網路霸凌事件受到輿論高度關注，這起訴訟因此特別受到矚目。

最高法院訂於28日進入口頭辯論，受到疫情影響將採電話會議進行。目前最高法院當中，多位大法官的兒女都仍在就學，或者最近才剛大學畢業。

越戰時期，愛阿華州第摩因(Des Moines)一所高中對帶著反戰臂章的學生做出停學處分。1969年判決中，最高法院站在學生的一方，理由是學生並不會因為進入校園而喪失憲法保障的言論自由。

李維的案件則截然不同。她因為被啦啦隊初中代表隊留隊一年，無法晉升正式代表隊而感到不滿，2017年與同學在賓州馬哈諾市(Mahonoy City)便利商店裡透過Snapchat發文，以F開頭髒話罵學校、啦啦隊以及「所有事情」。發文中附上一張兩人都比著中指的照片。啦啦隊教練看到李維發文後，以觸犯規定為由，對她做出停止參加啦啦隊一年的處分。

直到她被下令停止參加啦啦隊，李維的父母才知道她在社群網站的髒話發文。李維的父母向聯邦法院提告，指控女兒的言論自由權遭到侵犯。法院判決結果是讓李維恢復參加啦啦隊，公立學校無權規範學生在校園之外的言行，但學區當局則提出上訴。

如今18歲，就讀大學一年級的李維說：「當時我只是個14歲的孩子，心情不好，很生氣。每個14歲的孩子在某個時間點，都是用那種口氣說話的。」

代理聯邦總律師伊莉莎白‧普瑞洛格(Elizabeth Prelogar)代表拜登政府對於李維訴訟案發表聲明指出，憲法第一修正案並未禁止公立學校處分學生在校園之外的言論。