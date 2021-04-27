少女社媒罵髒話是言論自由？ 官司打到最高院
心情極度低落之際，當年14歲的高中生布蘭迪‧李維(Brandi Levy)為了發洩情緒，在社群網站Snapchat發文當中使用髒話，整起事件後來卻演變成逾半世紀以來，最高法院對於學生言論自由的最重要案件，判決結果關係著公立學校校方是否有權懲處學生在非上課日的發表言論。
受到疫情影響，全美各地許多學校改為網路上課，加上近年來網路霸凌事件受到輿論高度關注，這起訴訟因此特別受到矚目。
最高法院訂於28日進入口頭辯論，受到疫情影響將採電話會議進行。目前最高法院當中，多位大法官的兒女都仍在就學，或者最近才剛大學畢業。
越戰時期，愛阿華州第摩因(Des Moines)一所高中對帶著反戰臂章的學生做出停學處分。1969年判決中，最高法院站在學生的一方，理由是學生並不會因為進入校園而喪失憲法保障的言論自由。
李維的案件則截然不同。她因為被啦啦隊初中代表隊留隊一年，無法晉升正式代表隊而感到不滿，2017年與同學在賓州馬哈諾市(Mahonoy City)便利商店裡透過Snapchat發文，以F開頭髒話罵學校、啦啦隊以及「所有事情」。發文中附上一張兩人都比著中指的照片。啦啦隊教練看到李維發文後，以觸犯規定為由，對她做出停止參加啦啦隊一年的處分。
直到她被下令停止參加啦啦隊，李維的父母才知道她在社群網站的髒話發文。李維的父母向聯邦法院提告，指控女兒的言論自由權遭到侵犯。法院判決結果是讓李維恢復參加啦啦隊，公立學校無權規範學生在校園之外的言行，但學區當局則提出上訴。
如今18歲，就讀大學一年級的李維說：「當時我只是個14歲的孩子，心情不好，很生氣。每個14歲的孩子在某個時間點，都是用那種口氣說話的。」
代理聯邦總律師伊莉莎白‧普瑞洛格(Elizabeth Prelogar)代表拜登政府對於李維訴訟案發表聲明指出，憲法第一修正案並未禁止公立學校處分學生在校園之外的言論。
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