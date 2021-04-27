住家外帶槍為憲法權利？ 最高院10月定奪

最高法院宣布聽取擁槍團體對紐約控槍法案提出的司法挑戰。圖為挺槍人士手舉標語，表達心聲。(美聯社)

最高法院26日宣布，將在下一法務季開始的10月，聽取擁槍團體對紐約控槍法案提出的上訴，要求最高法院宣布「為自衛而在住家以外的地區持武」是受憲法保障的權利。

此次司法挑戰由紐約州 步槍及手槍協會(New York State Rifle & Pistol Association)發起，並受全國槍枝協會(National Rifle Association)支持，爭論焦點是紐約州的一項控槍法案，要求申請隱蔽攜槍許可(concealed weapon)的人出示證據，顯示其有自我防衛的特殊需求；馬州、麻州等地也有類似法律，早年也遭遇司法挑戰，但最高法院拒絕受理。

如今最高法院保守派大法官 占優勢，此舉也顯示最高法院比從前更願意聽取憲法第二修正案相關的司法挑戰，也有幾位大法官表示渴望探討槍枝權利，最高法院首次承認槍枝權利是在2008年裁定的District of Columbia v. Heller案，指個人有權以自衛之名在自家擁槍。

紐約州步槍及手槍協會在向最高法院提交的文件中表示，「也許這是最重要的憲法第二修正案未解之題：第二修正案是否保障人們在自家以外地區遭遇危險時，可出於自衛而擁槍的個人權利」；該協會指，根據第二修正案的傳統、歷史和文本，以及最高法院具約束力的判例，得出的結論都應該是憲法保障該權利。

此次最高法院決定受理該案，也正值美國大規模槍擊案頻發，而前總統川普與現任總統拜登 控槍立場相左。拜登督促參院通過已在眾院過關、對購槍者採取更廣泛背景調查的法案，並表示應限制某些武器，將繞過國會，實現一定程度的控槍。