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奧斯卡／最佳影片、導演、女主 「無依之地」大贏家

為喬許‧史溫名字而戰 4歲的他是贏家 輸的人不用改名

編譯柯立偉／綜合25日電
全國各地許多「喬許‧史溫」24日聚集在內布拉斯加州的林肯公園，參加保留自己名字而戰的趣味活動。圖為四歲的「喬許‧史溫」(中)成最終的贏家。(美聯社)
全國各地許多「喬許‧史溫」24日聚集在內布拉斯加州的林肯公園，參加保留自己名字而戰的趣味活動。圖為四歲的「喬許‧史溫」(中)成最終的贏家。(美聯社)

亞利桑納州的大學生喬許‧史溫(Josh Swain)一年前向他在臉書(Facebook)上能找到所有同名同姓的「喬許‧史溫」發送訊息，邀請他們參加一場「為喬許‧史溫而戰」的決鬥賽，最終冠軍可保留「喬許‧史溫」的名字，其他輸的所有人都要花錢改名。這場莫名其妙的決鬥賽，24日在內布拉斯加州的林肯公園舉行，吸引了全國各地的「喬許‧史溫」為保留自己名字而戰。

其實這場決鬥，一開始只是場玩笑。或許是因為疫情封城在家太無聊，才想出找出所有的「喬許‧史溫」，也沒有想到這個活動居然受到如此多「喬許‧史溫」的歡迎，在網路上瘋傳轉載逾2萬次。因此，原始的「喬許‧史溫」也就順水推舟，實際舉辦這個「迷因決鬥」。

不過，史溫原先隨意挑的決鬥地點，位於一處私人農場。農場主人聽說事件經過後，拒絕為「這麼蠢的活動」提供場地。史溫幾經協調後另外找到地點，並在論壇網站Reddit上煞有介事地宣布：「2021年4月24日，讓我們在北緯40度82分23.286秒、西經97度79分82.002秒相見，贏的人繼續叫『喬許‧史溫』，輸的通通去改名。各位還有一年的時間準備，加油。」

全國各地許多「喬許‧史溫」24日聚集在內布拉斯加州的林肯公園，參加保留自己名字而...
全國各地許多「喬許‧史溫」24日聚集在內布拉斯加州的林肯公園，參加保留自己名字而戰的趣味活動。(美聯社)

參加決鬥的「喬許‧史溫」也不是真的拳腳相向，而是用學游泳時用的浮具泡棉棒(pool noodles)互毆，所以也不會讓「喬許‧史溫們」真的受傷。最終的贏家是一位四歲的「喬許‧史溫」，大家為他戴上漢堡王的王冠，恭喜他保留了「喬許‧史溫」的名字。

至於輸的「喬許‧史溫們」改名規費怎麼辦呢？原始的史溫在網路上辦了募款活動，名稱叫「為輸掉的喬許改名」，截至24日下午已募款7701元。不過，這筆募到的款項有註明將捐贈給兒童醫療中心基金會(Children's Hospital & Medical Center Foundation)，輸掉的「喬許‧史溫們」也不用真的去改名。

全國各地許多「喬許‧史溫」24日聚集在內布拉斯加州的林肯公園，參加保留自己名字而...
全國各地許多「喬許‧史溫」24日聚集在內布拉斯加州的林肯公園，參加保留自己名字而戰的趣味活動。圖為兩名男子以猜拳決戰。(美聯社)

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