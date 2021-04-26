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經濟回暖 許多城市租金上揚

編譯洪毅／綜合25日電
隨著新冠肺炎疫情逐漸緩和，全國許多城市再度出現房屋租金上揚趨勢。(美聯社)
隨著新冠肺炎疫情逐漸緩和，全國許多城市再度出現房屋租金上揚趨勢。(美聯社)

新冠肺炎疫情嚴峻期間，全國租屋市場步入寒冬，不過現在似有回暖跡象，許多城市再度看到租金上揚。一方面這是經濟重新活躍的象徵，但另一方面，也反映了房屋市場過熱，以及可能觸發通膨的問題；當然，租客享受較低租金甚至豁免租金的機會也在消逝中。

「華爾街日報」報導，全國最大的前50租屋市場，3月平均租金較去年同期上揚1.1%至1463元；此現象遍及全國各地，從紐約市郊的高級住宅區，到芝加哥、佛羅里達州坦帕等城市的中產階級公寓皆是如此。

紐奧良、田納西州曼非斯、維吉尼亞州里奇蒙等一般來說租金較為低廉的城市，過去一年來租金也上揚了10%；疫情衝擊租屋市場最深的紐約市中心及舊金山等地，現在房租也在上揚，舊金山3月漲幅為過去一年來的單月之最。

租金上揚的原因，包括可購房屋供給減少及房屋市場15年來最火熱，造成房價上漲，許多民眾被迫成為租屋族，還有疫苗接種展開、民眾重回城市尋找公寓等，也是經濟開始復甦的徵兆之一；專家估計，今年美國經濟成長率將達7%。

仲量聯行(JLL)資本市場主管洛登(Matthew Lawton)表示，這種趨勢與2009年金融風暴時類似，當時風暴結束後，租金上漲速度曾在一段時間內超過通膨數字，丹佛、納許維爾等城市曾有幾年漲幅超過10%，現在「歷史將會重演」。

另一方面，專家認為，紐約市中心或舊金山等疫情期間租金崩跌達二位數的城市，房租要回到疫情之前的水平可能仍需數年時間。

不過租金上揚無論如何對租客都不是好消息，尤其疫情衝擊經濟，以及部分地區政府下令禁止逐客的限制下，六分之一的租客拖欠房租，這些租客之後可能面臨更大壓力。

此外，租金占消費者物價指數比重約三分之一，因此租金上揚，可能會在低利、消費需求反彈等因素推動通膨的前景下，扮演更關鍵的角色，通膨數字也將與租金漲勢持續時間息息相關；而經濟學家預期通膨數字可能會在未來幾個月持續攀高。

租金 紐約市 疫情

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