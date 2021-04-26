原物料價格飆漲 助長全球通貨膨脹

衡量農產品物價指數 的彭博農業現貨指數(BASI)上周發布報告，全球食品的價格飆漲至九年以來新高。過去一年間，玉米價格翻漲一倍、大豆價格上漲80%、小麥價格也上漲30%。由於中國持續從世界各地大量進口食品，以及氣候變遷導致美國及巴西等美洲主要農產地產量不足，食物價格飆升的跡象沒有減緩的趨勢。

食品原物料價格的攀升對於家庭及企業的影響深遠，不但助長通貨膨脹 ，為受疫情 打擊的家庭及企業帶來沉重的財務壓力，更對全球自疫情復甦的經濟有負面影響。各國央行面對物價飆漲的壓力，可能不得不出手積極干預，暫時沒有實施量化寬鬆政策的空間。

聯合國糧食農業組織(FAO)高級經濟學家阿巴斯森(Abdolreza Abbassian)表示：「帶動原物料價格上揚的因素仍在，短期內物價只會持續上漲，暫時沒有減緩跡象。」

對於富國而言，由於食品支出占總消費支出的比例較小，原物料價格上升的影響相對較輕微。多數零售商會以減少促銷活動或商品份量，但售價維持不變的方式技術性調漲定價，盡可能減少原物料漲價對消費者的衝擊。

但對於第三世界國家而言，狀況可能完全不一樣。許多第三世界國家政治情勢本不穩定，又受疫情影響，貨幣表現疲軟，國內已有通貨膨脹的壓力。

由於第三世界國家食品支出占總消費支出比例相較富裕國家高，當通貨膨脹壓力加上國際原物料價格上漲的壓力時，可能成為壓垮該國經濟、政治的最後一根稻草。例如2010年代初期的「阿拉伯之春」，就在物價高峰期發生。