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假億萬富豪之名詐騙 澳洲婦人也受害

編譯柯立偉／綜合25日電

詐騙手段日新月異，連億萬富豪麥肯琪‧史考特(MacKenzie Scott)都被詐騙集團當作掛羊頭賣狗肉的對象。許多受害者因為史考特的名氣，以及她別具一格的捐款方式而不疑有他，成為詐騙集團眼中的肥羊，不僅無法獲得需要的援助，還將本已為數不多的積蓄，付諸東流。

住在澳洲臥龍岡(Wollongong)的丹妮爾·邱吉爾(Danielle Churchill)就是眾多受害者之一。她育有五名子女，其中一名患有自閉症，為此已花了數千元為自閉症的孩子治療。雖然曾試著在募款網站GoFundMe募款，但募得的款項僅500元，遠不足以支付她的所需。

2020年底，她收到了一封假冒史考特寄出的電郵，說史考特的慈善事業將要捐出她的一半財產，而邱吉爾女士有資格獲得捐款。邱吉爾確實進行過查證，她搜尋許多資料，雖然有部分寫出「詐騙」等關鍵詞，但因為史考特的捐款方式本就別具一格，讓邱吉爾沒有立刻警覺。

不像絕大多數的慈善機構會設置基金會、總部、專線電話等實體單位處理行政事務，史考特通常直接寄電子郵件給需要的人。這樣直接的捐款雖可節省行政支出，卻也成為詐騙集團容易鑽的漏洞。

詐騙集團先是要求邱吉爾女士透過他們開辦銀行帳戶，並假造已匯入25萬元的頁面給邱吉爾女士看。接著又說由於邱吉爾女位於澳洲，無法直接提領25萬元，須先支付會員費、轉帳費、稅務服務費、所得稅等林林總總巧立名目的收費項目，邱吉爾女士一時不察，前前後後被騙總計1萬400澳幣(約8046.1美元)。

邱吉爾女士最後透過臉書頁面詢問到了史考特本人。史考特表示，之前與邱吉爾聯繫的人，是假冒史考特的騙子，不過仍願意捐款幫助邱吉爾。

明尼蘇達州州立大學社工學院教授瑪蒂·德利瑪(Marti DeLiema)表示，有心扶貧的社會慈善家除捐款外，也有責任提醒社會大眾避免受騙。例如著名慈善家費尼(Charles Feeney)，他創辦的大西洋慈善基金組織雖已停止運作，但仍在網站上提醒大眾：「不要輕易交出個人財產、資料、帳戶資訊。」

詐騙集團 澳洲 明尼蘇達州

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