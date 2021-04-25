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意外入鏡…朱利安尼 獲金酸莓獎最爛演技獎

編譯潘勛／綜合24日電
前紐約市長朱利安尼在喜劇電影「芭樂特電影續集」中意外入鏡的表演，被「金酸莓獎」票選為今年最爛演技獎得主。圖為他2020年11月19日在抗爭總統大選結果的記者會上，染髮液隨著汗水流下臉頰。(Getty Images)
前紐約市長朱利安尼在喜劇電影「芭樂特電影續集」中意外入鏡的表演，被「金酸莓獎」票選為今年最爛演技獎得主。圖為他2020年11月19日在抗爭總統大選結果的記者會上，染髮液隨著汗水流下臉頰。(Getty Images)

前紐約市長兼前總統川普前私人律師朱利安尼在不知情下出現在喜劇電影「芭樂特電影續集」(Borat Subsequent Moviefilm)之中，24日在奧斯卡金像獎頒獎前夕獲金酸莓獎(Golden Raspberry Awards)評審票選，「拔擢」榮獲今年該獎項最爛演技獎得主。

路透(Reuters)24日報導，金酸莓獎創設於1980年，用意在對抗好萊塢金光閃閃的奧斯卡金像獎，替金像獎打消毒針；今年奧斯卡金像獎將在25日頒發。

金酸莓獎得主由20多國1097位會員鄰選；會員要由線上登入，繳付40元的會費。

「芭樂特電影續集」這部喜劇嘲諷片由薩夏拜倫柯恩(Sacha Baron Cohen)編劇兼主演；朱利安尼在不知情下，與一名喬扮為記者的女星出現在旅社房間，朱利安尼強調過，並無發生任何不妥情事。

由MyPillow公司執行長麥克林德爾(Mike Lindell)擔綱演出的電影「絕對證據」(Absolute Proof)獲頒金酸莓年度最爛片獎；該片劇情主打2020年總統選舉發生舞弊的無稽之談；力挺前總統川普的麥克林德爾也獲頒最爛男主角獎。

由音樂家席雅(Sia)執導、談一名自閉症少女的電影「幸福剛剛好」(Music)則斬獲最多的三個金酸莓獎項，女星凱特哈德森(Kate Hudson)因此片獲頒最爛女主角獎。 

電影 奧斯卡 川普

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