十多年來最多人… SpaceX 4員升空 國際太空站11人同框

太空探索公司(SpaceX)第三度載送的四名太空人24日抵達國際太空站，11名太空人「擠」在太空站裡，是十多年來人數最多的一次。(美聯社)

經過一日的飛行，太空 探索公司(SpaceX )第三度載送的四名太空人24日抵達國際太空站(ISS)，受到國際太空站上全體太空人熱烈歡迎；隨著四名太空人的到來，太空站內的太空旅人一下子變成11人，是十多年來人數最多的一次。

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包括美國、俄羅斯、日本和法國的太空人全都擠進攝影機鏡頭內，歡喜接受各國太空總署領導人的祝賀。日本太空總署理事長山川宏(Hiroshi Yamakawa)表示，「在當今世界的嚴峻形勢下，我相信你們為我們所有人帶來了勇氣和希望。」

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這是SpaceX在一年內第三度運送太空人前往ISS，也是第一次重複使用出過任務的太空船與火箭。其中，飛龍號(Crew Dragon Endeavour)太空船去年5月首度發射使用，獵鷹九號(Falcon 9)火箭去年11月曾用來發射飛龍堅靭號(Crew Dragon Resilience)至太空站。

這也是首度有兩艘SpaceX太空船同時停靠在國際太空站。

23日載著四名太空人的太空船與火箭自美國太空總署(NASA )甘迺迪太空中心發射升空，24日在印度洋上空260哩遠的軌道前哨基地自動對接；然後，11位太空人共聚國際太空站。

NASA代理局長代理署長朱爾契克(Steve Jurczyk)表示，他很高興看到11人同在站內，由於SpaceX將定期載運太空人，這種情況會成為常態。

歐洲航天局地球觀測主任阿施巴赫(Josef Aschbacher)開玩笑說，太空站需要擴展，太空人太多了。

新抵達的太空人將取代甫完成半年太空任務的四名太空人，後者訂8日返回地球；NASA特別安排八位太空人在站內有幾天時間重疊交接任務。

四位新到太空人分別是法國太空人佩斯凱(Thomas Pesquet)、美國太空人金布勞(Shane Kimbrough)和麥克阿瑟(Megan McArthur)、日本太空人興出彰彥(Akihiko Hoshide)；只有麥克阿瑟是第一次造訪國際太空站，其他三人都曾在太空站住過。

麥克阿瑟的太空人丈夫班肯(Bob Behnken)去年5月乘坐同一艘太空船飛抵國際太空站任務，夫妻倆不僅先後使用同一太空船，就連乘坐位置都相同。

佩斯凱是第一位乘坐商業太空船的歐洲人；曾在國際太空站停留過的他表示，「很高興見到朋友，希望大家可以多相處，但也不要太久，因為11個人對太空站來說人挺多的。」在NASA太空船年代，國際太空站最多人共處的紀錄是13人。